कनाडा में एक और खालिस्तानी समर्थक पर टारगेट, पन्नू के दोस्त के घर पर गोलीबारी

नई दिल्लीPublished: Feb 13, 2024 11:50:35 am Submitted by: Tanay Mishra

Firing At Another Khalistani In Canada: कनाडा में हाल ही में एक और खालिस्तानी समर्थक के घर पर हमला हुआ है।

Firing at Inderjit Singh Gosal's house

भारत (India) और कनाडा (Canada) के बीच चल रहा विवाद अभी भी खत्म नहीं हुआ है। दोनों देशों के बीच बिगड़े संबंध अभी भी सुधरे नहीं हैं। दोनों देशों के बीच विवाद की वजह कनाडा में एक खालिस्तानी आतंकी की हत्या थी। दरअसल खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के लिए कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) ने भारत का हाथ होने की बात कही थी। वहीं भारत ने इस आरोप को बेबुनियाद और बेतुका बताया था। इसी वजह से दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास आ गई थी और ये संबंध अभी भी सुधरे नहीं हैं। अब हाल ही में कनाडा में एक और खालिस्तानी समर्थक के घर पर हमला हुआ है।