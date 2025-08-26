पाकिस्तान में 5 आतंकी ढेर, पुलिस को मिली कामयाबी

आतंकवाद (Terrorism) दुनियाभर के लिए आज के इस दौर में एक बड़ी समस्या बन चुका है। एक समय पर जो देश आतंकवाद को संरक्षण देते थे और फलने-फूलने में मदद करते थे, अब वो भी आतंकवाद की गिरफ्त में हैं। इनमें पाकिस्तान (Pakistan) में भी शामिल है। पाकिस्तान में अक्सर ही आतंकी हमले होते रहते हैं, जिनमें आम जनता के साथ ही पुलिस और सेना भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में देश से आतंकवाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तानी सेना और पुलिस भी अक्सर ही आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाती हैं। पाकिस्तान पुलिस के काउंटर टेररिज़्म डिपार्टमेंट (सीटीडी) की यूनिट ने एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाया।