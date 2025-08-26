पाकिस्तान में 5 आतंकी ढेर, पुलिस को मिली कामयाबी

आतंकवाद (Terrorism) दुनियाभर के लिए आज के इस दौर में एक बड़ी समस्या बन चुका है। एक समय पर जो देश आतंकवाद को संरक्षण देते थे और फलने-फूलने में मदद करते थे, अब वो भी आतंकवाद की गिरफ्त में हैं। इनमें पाकिस्तान (Pakistan) में भी शामिल है। पाकिस्तान में अक्सर ही आतंकी हमले होते रहते हैं, जिनमें आम जनता के साथ ही पुलिस और सेना भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में देश से आतंकवाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तानी सेना और पुलिस भी अक्सर ही आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाती हैं। पाकिस्तान पुलिस के काउंटर टेररिज़्म डिपार्टमेंट (सीटीडी) की यूनिट ने एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाया।
पाकिस्तान पुलिस के काउंटर टेररिज़्म डिपार्टमेंट (सीटीडी) की यूनिट ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अपर दीर जिले में रविवार देर रात आतंकियों के खिलाफ खुफिया अभियान चलाया। सीटीडी यूनिट ने आतंकियों के ठिकाने पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाब में आतंकियों ने भी गोलीबारी की। सोमवार की सुबह तक दोनों पक्षों में मुठभेड़ चली।
खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अपर दीर जिले में पाकिस्तानी पुलिस की सीटीडी की यूनिट की घटों तक चली इस कार्रवाई में 5 आतंकी मारे गए। हालांकि एक अन्य नागरिक भी इस मुठभेड़ का शिकार हो गया और उसने अपनी जान गंवा दी। सीटीडी की तरफ से एक बयान जारी करके इस अभियान की पूरी जानकारी दी गई।
आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान सीटीडी यूनिट के 8 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। घायल पुलिसकर्मियों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ कुछ घायलों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो कुछ को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है।