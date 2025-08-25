इज़रायल ने किए गाज़ा के अस्पताल पर हवाई हमले, 4 पत्रकारों समेत 15 लोगों की मौत

इज़रायल (Israel) और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास (Hamas) के बीच 7 अक्टूबर 2023 से चल रहा युद्ध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। दोनों पक्षों में अभी तक सीज़फायर की सहमति नहीं बनी है। हालांकि हमास ने 60 दिन के सीज़फायर और आधे बंधकों की रिहाई वाले प्रस्ताव पर सहमति जता दी है, लेकिन अभी तक इज़रायल ने इस पर ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है। इसके साथ ही इज़रायल, गाज़ा सिटी पर कब्ज़े की भी तैयारी कर रहा है। इसी बीच आज इज़रायली सेना ने गाज़ा में एक अस्पताल को निशाना बनाया।