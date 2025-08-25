इज़रायल ने किए गाज़ा के अस्पताल पर हवाई हमले, 4 पत्रकारों समेत 15 लोगों की मौत

इज़रायल (Israel) और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास (Hamas) के बीच 7 अक्टूबर 2023 से चल रहा युद्ध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। दोनों पक्षों में अभी तक सीज़फायर की सहमति नहीं बनी है। हालांकि हमास ने 60 दिन के सीज़फायर और आधे बंधकों की रिहाई वाले प्रस्ताव पर सहमति जता दी है, लेकिन अभी तक इज़रायल ने इस पर ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है। इसके साथ ही इज़रायल, गाज़ा सिटी पर कब्ज़े की भी तैयारी कर रहा है। इसी बीच आज इज़रायली सेना ने गाज़ा में एक अस्पताल को निशाना बनाया।
इज़रायली सेना ने आज, सोमवार, 25 अगस्त को दक्षिणी गाज़ा में नासेर अस्पताल को निशाना बनाते हुए दो हवाई हमले किए। इज़रायली सेना के इस हवाई हमले से हाहाकार मच गया। गाज़ा सिविल डिफेंस एजेंसी ने इस हमले की जानकारी दी। जानकारी के अनुसार पहला हमला अस्पताल की चौथी मंजिल पर किया गया और पहला हमला होने के बाद जब बचाव दल मौके पर पहुंचा, तो दूसरा हमला किया गया।
इज़रायल के नासेर अस्पताल पर हवाई हमले में 15 लोग मारे गए। इनमें 4 पत्रकार भी शामिल हैं। गाज़ा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने ही इस बारे में जानकारी दी।
गाज़ा की सिविल डिफेंस एजेंसी के अनुसार इज़रायली हवाई हमले में कई लोग घायल भी हो गए। घायलों का इलाज चल रहा है।
इस हवाई हमले के बाद फिलिस्तीनी अधिकारी काफी नाराज़ हैं। फिलिस्तीनी अधिकारियों का दावा है कि इज़रायल ने यह हमला जानबूझकर किया है, जिससे बचाव कार्यों को निशाना बनाया गया।