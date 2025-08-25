Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा ईरान! अली खामेनेई ने कहा – “परमाणु प्रोग्राम के मामले में सरेंडर नहीं करेंगे”

Iran-USA Dispute: परमाणु प्रोग्राम को लेकर ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के आगे झुकेगा नहीं। इस मामले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने अमेरिका ने दो-टूक सुना दी है।

भारत

Tanay Mishra

Aug 25, 2025

Donald Trump and Ali Khamenei
Donald Trump and Ali Khamenei (Photo - Times Of Israel's social media)

ईरान (Iran) अपने परमाणु प्रोग्राम को सफल बनाने के अपने इरादे पर अडिग है। वहीं अमेरिका (United States Of America) इसके सख्त खिलाफ हैं। अमेरिका के साथ इज़रायल (Israel) और वेस्ट भी ईरान के पास परमाणु हथियार होने के खिलाफ हैं। 13-24 जून तक इज़रायल और ईरान के बीच चले युद्ध का लक्ष्य ईरान के परमाणु प्रोग्राम को तबाह करना था। इस दौरान इज़रायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों के साथ ही परमानु वैज्ञानिकों और सेना के कई मुख्य अधिकारियों को निशाना बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के आदेश पर अमेरिकी एयरफोर्स ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की। युद्ध खत्म होने के बाद ट्रंप ने इस बात का दावा भी किया कि ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरफ से तबाह हो गए, पर ईरान ने ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया था।

ईरान का परमाणु प्रोग्राम नहीं हुआ खत्म

युद्ध के बाद ईरान ने साफ कर दिया था कि उनका परमाणु प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है। हालांकि ईरान के परमाणु ठिकानों को नुकसान ज़रूर पहुंचा, लेकिन ईरानी सरकार ने यह भी साफ कर दिया था कि उनका परमाणु प्रोग्राम जारी रहेगा।

ये भी पढ़ें

प्रधानमंत्री मोदी से मिले फिजी के पीएम राबुका, द्विपक्षीय संबंधों समेत कई अहम विषयों पर हुई चर्चा
विदेश
Fiji PM Sitiveni Rabuka with Indian Prime Minister Narendra Modi

अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा ईरान!

ट्रंप ने कई बार ईरान को धमकी दी है कि उनके देश को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो, अमेरिका के आगे झुकेगा नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई में अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि उनका देश, अमेरिका या वेस्ट के दबाव से घबराकर सरेंडर नहीं करेगा और अपना परमाणु प्रोग्राम जारी रखेगा।

क्या है ईरान के परमाणु प्रोग्राम का लक्ष्य?

अमेरिका समेत वेस्ट का मानना है कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम का लक्ष्य परमाणु हथियार बनाना है जिसे दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि ईरान ने समय-समय पर कहा है कि उनके परमानु प्रोग्राम का लक्ष्य सिर्फ परमाणु पावर विकसित करना है, जिसका इस्तेमाल देश के विकास के लिए किया जा सके।

ये भी पढ़ें

नहीं रुक रहे रूस के हमले, यूक्रेन में दो और गांवों पर किया कब्ज़ा
विदेश
Russian soldiers in Donetsk

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

25 Aug 2025 02:16 pm

Hindi News / World / अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा ईरान! अली खामेनेई ने कहा – “परमाणु प्रोग्राम के मामले में सरेंडर नहीं करेंगे”

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.