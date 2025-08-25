अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा ईरान! अली खामेनेई ने कहा – “परमाणु प्रोग्राम के मामले में सरेंडर नहीं करेंगे”

ईरान (Iran) अपने परमाणु प्रोग्राम को सफल बनाने के अपने इरादे पर अडिग है। वहीं अमेरिका (United States Of America) इसके सख्त खिलाफ हैं। अमेरिका के साथ इज़रायल (Israel) और वेस्ट भी ईरान के पास परमाणु हथियार होने के खिलाफ हैं। 13-24 जून तक इज़रायल और ईरान के बीच चले युद्ध का लक्ष्य ईरान के परमाणु प्रोग्राम को तबाह करना था। इस दौरान इज़रायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों के साथ ही परमानु वैज्ञानिकों और सेना के कई मुख्य अधिकारियों को निशाना बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के आदेश पर अमेरिकी एयरफोर्स ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की। युद्ध खत्म होने के बाद ट्रंप ने इस बात का दावा भी किया कि ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरफ से तबाह हो गए, पर ईरान ने ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया था।