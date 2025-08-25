नहीं रुक रहे रूस के हमले, यूक्रेन में दो और गांवों पर किया कब्ज़ा

स्रेडनेये और क्लेबन-ब्य्क गांवों पर कब्ज़े से रूस को काफी फायदा हो सकता है। इससे न सिर्फ रूस के कब्ज़े में और यूक्रेनी ज़मीन आएगी, बल्कि सैन्य लिहाज से भी यह काफी अहम होगा। क्लेबन-ब्य्क पर कब्ज़ा करने से रूस को कोस्टिएंटीनिव्का (Kostiantynivka) शहर की ओर और बढ़त मिलेगी। यूक्रेन का यह शहर एक अहम किलाबंद शहर है जो क्रामाटोरस्क (Kramatorsk) के रास्ते पर है। इस शहर में यूक्रेन की सेना का अहम लॉजिस्टिक बेस है। रूस इसे तबाह करना चाहता है या फिर इस पर कब्ज़ा करना चाहता है, जिससे यूक्रेनी सेना को और कमज़ोर किया जा सके।