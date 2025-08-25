पाकिस्तान में मानसून ने बरपाया कहर, अब तक 788 लोगों की मौत

पाकिस्तान (Pakistan) में जानलेवा मानसून (Monsoon) लोगों की परेशानी की वजह बना हुआ है। देश के कई हिस्सों में मानसून कहर बरपा रहा है और इस वजह से जनता में हाहाकार मचा हुआ है। सबसे ज़्यादा बुरा हाल तो पाकिस्तान के उत्तरपश्चिमी इलाकों का है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित-बाल्टिस्तान और पीओके में मानसून की वजह से लोगों के हाल बेहाल है। खैबर पख्तूनख्वा में तो मानसून ने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई है। सिर्फ मूसलाधार बारिश ही नहीं, बल्कि इसकी वजह से आई बाढ़ और लैंडस्लाइड्स ने लोगों को काफी परेशान किया है और इससे जान-माल को भी काफी नुकसान पहुंचा है।