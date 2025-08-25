पुतिन-ज़ेलेन्स्की के बीच मीटिंग की फिलहाल नहीं कोई योजना, रूस ने किया ट्रंप का दावा खारिज

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कुछ दिन पहले ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) से भी मुलाकात की। इन दोनों लीडर्स से मुलाकात के पीछे ट्रंप का उद्देश्य दोनों को रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) को खत्म करने के लिए राज़ी करना था। ज़ेलेन्स्की से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने बीच में ही इसे रोककर पुतिन से फोन पर बात की थी और बाद में दावा भी किया था कि पुतिन, ज़ेलेन्स्की से मिलना चाहते हैं, जिससे युद्ध-विराम के विषय में बातचीत की जा सके। अब ट्रंप का यह दावा खारिज हो गया है।