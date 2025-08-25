पुतिन-ज़ेलेन्स्की के बीच मीटिंग की फिलहाल नहीं कोई योजना, रूस ने किया ट्रंप का दावा खारिज

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कुछ दिन पहले ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) से भी मुलाकात की। इन दोनों लीडर्स से मुलाकात के पीछे ट्रंप का उद्देश्य दोनों को रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) को खत्म करने के लिए राज़ी करना था। ज़ेलेन्स्की से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने बीच में ही इसे रोककर पुतिन से फोन पर बात की थी और बाद में दावा भी किया था कि पुतिन, ज़ेलेन्स्की से मिलना चाहते हैं, जिससे युद्ध-विराम के विषय में बातचीत की जा सके। अब ट्रंप का यह दावा खारिज हो गया है।
रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव (Sergey Lavrov) ने ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया है। एक इंटरव्यू के दौरान रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने बताया कि पुतिन और ज़ेलेन्स्की के बीच फिलहाल किसी मीटिंग की योजना नहीं है।
लावरोव ने बताया कि जब पुतिन और ज़ेलेन्स्की के बीच मीटिंग का एजेंडा तैयार हो जाएहा, तब रूसी राष्ट्रपति, यूक्रेनी राष्ट्रपति से मिलने के लिए तैयार होंगे, उससे पहले नहीं। फिलहाल यह एजेंडा तैयार ही नहीं हुआ है। इससे पहले ज़ेलेन्स्की भी कह चुके हैं कि पुतिन उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं हैं।
हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान जब ट्रंप से पूछा गया कि अगर पुतिन बातचीत के लिए तैयार नहीं होते तो क्या ऐसी संभावना है कि वह कुछ नहीं करेंगे? इस पर ट्रंप ने जवाब देते हुए कहा था कि कोई भी कदम उठाने से पहले वह इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि गलती किसकी है। दो हफ्तों में उन्हें इस बात का पता चल जाएगा।