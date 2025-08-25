Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

पुतिन-ज़ेलेन्स्की के बीच मीटिंग की फिलहाल नहीं कोई योजना, रूस ने किया ट्रंप का दावा खारिज

Putin-Zelenskyy Meeting: कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि व्लादिमीर पुतिन और वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की के बीच जल्द ही मुलाकात होगी। लेकिन अब रूस की तरफ से ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया गया है।

भारत

Tanay Mishra

Aug 25, 2025

Vladimir Putin, Donald Trump and Volodymyr Zelenskyy
Vladimir Putin, Donald Trump and Volodymyr Zelenskyy

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कुछ दिन पहले ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) से भी मुलाकात की। इन दोनों लीडर्स से मुलाकात के पीछे ट्रंप का उद्देश्य दोनों को रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) को खत्म करने के लिए राज़ी करना था। ज़ेलेन्स्की से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने बीच में ही इसे रोककर पुतिन से फोन पर बात की थी और बाद में दावा भी किया था कि पुतिन, ज़ेलेन्स्की से मिलना चाहते हैं, जिससे युद्ध-विराम के विषय में बातचीत की जा सके। अब ट्रंप का यह दावा खारिज हो गया है।

रूस ने किया ट्रंप का दावा खारिज

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव (Sergey Lavrov) ने ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया है। एक इंटरव्यू के दौरान रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने बताया कि पुतिन और ज़ेलेन्स्की के बीच फिलहाल किसी मीटिंग की योजना नहीं है।

ये भी पढ़ें

भारत-चीन की पार्टनरशिप बनेगी अमेरिका के लिए सिरदर्द!
विदेश
India-China partnership can be headache for USA

पुतिन कब होंगे ज़ेलेन्स्की से मिलने के लिए तैयार?

लावरोव ने बताया कि जब पुतिन और ज़ेलेन्स्की के बीच मीटिंग का एजेंडा तैयार हो जाएहा, तब रूसी राष्ट्रपति, यूक्रेनी राष्ट्रपति से मिलने के लिए तैयार होंगे, उससे पहले नहीं। फिलहाल यह एजेंडा तैयार ही नहीं हुआ है। इससे पहले ज़ेलेन्स्की भी कह चुके हैं कि पुतिन उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं हैं।

ट्रंप क्या करेंगे?

हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान जब ट्रंप से पूछा गया कि अगर पुतिन बातचीत के लिए तैयार नहीं होते तो क्या ऐसी संभावना है कि वह कुछ नहीं करेंगे? इस पर ट्रंप ने जवाब देते हुए कहा था कि कोई भी कदम उठाने से पहले वह इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि गलती किसकी है। दो हफ्तों में उन्हें इस बात का पता चल जाएगा।

ये भी पढ़ें

भारत से संबंधों में पड़ रही दरार पर अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री ने साधा ट्रंप पर निशाना
विदेश
John Kerry

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

रूस-यूक्रेन युद्ध

world news

World News in Hindi

Published on:

25 Aug 2025 09:36 am

Hindi News / World / पुतिन-ज़ेलेन्स्की के बीच मीटिंग की फिलहाल नहीं कोई योजना, रूस ने किया ट्रंप का दावा खारिज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.