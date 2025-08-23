भारत से संबंधों में पड़ रही दरार पर अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री ने साधा ट्रंप पर निशाना

बराक ओबामा (Barack Obama) के अमेरिकी राष्ट्रपति के दौर पर दूसरे कार्यकाल के दौरान विदेश मंत्री रहे जॉन कैरी (John Kerry) ने भारत और अमेरिका के संबंधों में पड़ रही दरार पर चिंता जताई है। कैरी ने भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, "दोनों देशों के बीच संबंधों में दरार से हम चिंतित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और ट्रंप के बीच यह टकराव सही नहीं है, जो सिर्फ ट्रंप के टैरिफ की वजह से पैदा हुआ है। महान देश कभी भी किसी को अल्टीमेटम या ऑर्डर देकर बिना किसी वास्तविक कूटनीतिक प्रयास के महानता नहीं दिखाते, बल्कि आम सहमति बनाने पर जोर देते हैं जिससे सामान्य तौर पर दोनों पक्ष काम कर सके।"