3.91 बिलियन जुटाकर दोबारा अपना नेटवर्क खड़ा करना चाहता है जैश-ए-मोहम्मद

भारत (India) ने 'पहलगाम आतंकी हमले' (Pahalgam Terrorist Attack) का बदला लेने के लिए पाकिस्तान (Pakistan) में आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इसमें न सिर्फ करीब 9 आतंकी संगठन तबाह हुए, बल्कि सैकड़ों आतंकी भी मारे गए। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (Jaish-e-Mohammed) को भारत की इस कार्रवाई से काफी नुकसान हुआ था। जैश का नेटवर्क भी चरमरा गया। लेकिन अब आतंकी संगठन दोबारा अपना नेटवर्क खड़ा करना चाहता है और इसके लिए उसने काम भी शुरू कर दिया है।