कनाडा में बढ़ रही है रिफ्यूजी स्टेटस के लिए आवेदन करने वाले अमेरिकियों की संख्या

यूं तो कनाडा में रिफ्यूजी स्टेटस के लिए आवेदन करने वाले अमेरिकियों की संख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी पहले की तुलना में यह बढ़ रही है। इसकी वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ट्रांसजेंडर्स के प्रति नीतियाँ। इसी वजह से अमेरिकी ट्रांसजेंडर्स, कनाडा में रिफ्यूजी स्टेटस के लिए आवेदन कर रहे हैं, जिससे अमेरिका को छोड़कर वो कनाडा में रह सके। ट्रंप की नीतियों के तहत जेंडर-अफर्मिंग केयर, सैन्य सेवा, बाथरूम उपयोग और खेलों में भागीदारी तक ट्रांसजेंडर्स की पहुंच को सीमित कर दिया गया है।