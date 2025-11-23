देश से भागने की तैयारी में थे ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुए गिरफ्तार

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो।( फोटो: X Handle Julio Schneider.)
ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि बोल्सोनारो देश से भाग सकते हैं।
70 साल के बोल्सोनारो अभी हाउस अरेस्ट में हैं। उनपर आरोप है कि उन्होंने अगस्त से पहने हुए अपने इलेक्ट्रॉनिक एंकल मॉनिटर को तोड़ने की कोशिश की है। कोर्ट ने कहा कि बोल्सोनारो ने भागने की कोशिश में डिवाइस पर सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल किया है।
सुप्रीम कोर्ट के जज एलेक्जेंडर डी मोरेस ने शनिवार को हुई गिरफ्तारी को एक बचाव का कदम बताया। कोर्ट द्वारा पब्लिक किए गए एक वीडियो में मॉनिटरिंग ब्रेसलेट जला हुआ और डैमेज दिखा, लेकिन फिर भी उनके टखने पर बंधा हुआ था।
फुटेज में, बोल्सोनारो ने माना कि उन्होंने क्यूरियोसिटी में डिवाइस पर टूल का इस्तेमाल किया था। मोरेस ने बोल्सोनारो के सबसे बड़े बेटे सीनेटर फ्लेवियो बोल्सोनारो द्वारा शनिवार को उस कॉन्डोमिनियम के बाहर की गई रैली पर भी चिंता जताई, जहां पूर्व राष्ट्रपति रह रहे थे।
उन्होंने कहा कि इस सभा से बोल्सोनारो को देश से भागने में मदद मिल सकती थी। फ्लेवियो बोल्सोनारो ने पहले समर्थकों से अपने देश के लिए लड़ने की अपील की थी। अब मोरेस ने बोल्सोनारो के वकीलों से 24 घंटे के अंदर सभा के बारे में बताने को कहा है।
वहीं, अपने पिता की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए फ्लेवियो ने एक लाइव वीडियो में चेतावनी दी कि अगर पूर्व राष्ट्रपति को कुछ हुआ तो न्यायपालिका जिम्मेदार होगी।
उन्होंने रैली की अपनी अपील जारी रखते हुए कहा- मुझे नहीं पता कि अब फेडरल पुलिस के अंदर क्या चल रहा है। अगर मेरे पिता को कुछ होता है, अगर मेरे पिता की वहां मौत हो जाती है, तो यह अदालत की गलती है।
मोरेस ने अपने फैसले में यह भी कहा कि ब्रासीलिया में बोल्सोनारो का घर अमेरिकी एम्बेसी के पास है, जिससे यह संभावना बढ़ जाती है कि पूर्व प्रेसिडेंट पॉलिटिकल असाइलम मांगेंगे।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी बोल्सोनारो को तख्तापलट की कोशिश के मामले में दोषी ठहराया गया है। हालांकि, उन्होंने बार-बार इन आरोपों को गलत ठहराया है।
ट्रंप ने बोल्सोनारो को सुनाई गई सजा को विच हंट कहा है। पहले इस मुद्दे को लेकर ब्राजील पर कार्रवाई के रूप में टैरिफ और बैन लगाए थे। ट्रंप ने शनिवार को कहा कि उन्होंने एक दिन पहले बोल्सोनारो से बात की थी और बहुत जल्द उनसे मिलने का प्लान बनाया है।
इस मामले से जुड़े एक सोर्स के मुताबिक, बोल्सोनारो को अब ब्रासीलिया में एक फेडरल पुलिस फैसिलिटी में ट्रांसफर कर दिया गया है, जहां कैदियों को जेल ले जाने से पहले स्टैंडर्ड मेडिकल जांच से गुजरना पड़ता है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग