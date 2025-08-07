Google के पूर्व कर्मचारी ने की भविष्यवाणी, बताया 2027 तक दुनिया में किसका होगा राज

मो गावदत, जो पहले गूगल की रिसर्च डिवीजन Google X में काम कर चुके हैं, ने कहा कि AI का तेजी से विकास मानवता के लिए दोधारी तलवार साबित होगा। उनका कहना है कि अगले 15 साल तक AI नौकरियों को निगल जाएगा, खासकर व्हाइट कॉलर जॉब्स (जैसे कि डिग्री और स्किल्स पर आधारित नौकरियां) पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने अपनी स्टार्टअप कंपनी Emma.love का उदाहरण देते हुए बताया कि पहले 350 लोगों की जरूरत वाली कंपनी अब केवल 3 लोग AI की मदद से चला रहे हैं। इससे साफ है कि AI के कारण बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म हो रही हैं।