Google के पूर्व कर्मचारी ने की भविष्यवाणी, बताया 2027 तक दुनिया में किसका होगा राज

गूगल (Google) के पूर्व एग्जीक्यूटिव मो गावदत (Mo Gawdat) ने एक सनसनीखेज भविष्यवाणी की है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अगले कुछ वर्षों में दुनिया पर राज कर सकता है। उनके मुताबिक, 2027 से शुरू होने वाला दौर इंसानों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होगा, जिसमें AI नौकरियों को खत्म कर देगा और सामाजिक-आर्थिक असमानता को बढ़ाएगा। यह बयान उन्होंने हाल ही में 'डायरी ऑफ CEO' पॉडकास्ट में दिया, जिसने दुनिया भर में चर्चा का विषय बना दिया है।
मो गावदत, जो पहले गूगल की रिसर्च डिवीजन Google X में काम कर चुके हैं, ने कहा कि AI का तेजी से विकास मानवता के लिए दोधारी तलवार साबित होगा। उनका कहना है कि अगले 15 साल तक AI नौकरियों को निगल जाएगा, खासकर व्हाइट कॉलर जॉब्स (जैसे कि डिग्री और स्किल्स पर आधारित नौकरियां) पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने अपनी स्टार्टअप कंपनी Emma.love का उदाहरण देते हुए बताया कि पहले 350 लोगों की जरूरत वाली कंपनी अब केवल 3 लोग AI की मदद से चला रहे हैं। इससे साफ है कि AI के कारण बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म हो रही हैं।
गावदत ने चेतावनी दी कि AI का फायदा केवल कुछ चुनिंदा अमीर और ताकतवर लोग ही उठा पाएंगे, जिससे मध्यम वर्ग लगभग खत्म हो जाएगा। उनके अनुसार, अगर कोई व्यक्ति समाज के टॉप 0.1% में नहीं है, तो वह आम लोगों की तरह ही रह जाएगा। इससे आर्थिक असमानता बढ़ेगी, अकेलापन और मानसिक समस्याएं बढ़ेंगी, और सामाजिक विभाजन गहराएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकारें और समाज समय रहते सही कदम नहीं उठाते, तो हालात और बिगड़ सकते हैं।
हालांकि, गावदत ने भविष्य के लिए एक उम्मीद की किरण भी दिखाई। उन्होंने कहा कि 2040 के बाद AI का बुरा दौर खत्म हो सकता है और एक 'स्वर्ग जैसा युग' शुरू होगा। इस नए युग में लोग उबाऊ और दोहराव वाले कामों से मुक्त हो जाएंगे और मानवता प्यार और सहयोग के साथ आगे बढ़ेगी। लेकिन इसके लिए समाज को अभी से सही दिशा में फैसले लेने होंगे।
टेक्नोलॉजी और AI पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि गावदत की भविष्यवाणी चिंताजनक जरूर है, लेकिन यह AI के तेजी से बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है। नवभारत टाइम्स के डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर रौनक भैड़ा के अनुसार, AI से जुड़ी नीतियों और नियमों पर सरकारों को तत्काल ध्यान देना होगा ताकि इसके नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके।