पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा का निधन, 65 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस



हादसे के बाद उनके परिवार और करीबियों ने कहा था कि उनकी हालत में सुधार हो रहा है और वह खतरे से बाहर हैं। लेकिन समय बीतने के साथ उनकी तबीयत में उम्मीद के मुताबिक सुधार नहीं हुआ। उन्हें लगातार आईसीयू में रखा गया और डॉक्टरों की टीम हर पल उनकी निगरानी करती रही। धीरे-धीरे उनकी हालत और बिगड़ती चली गई। शनिवार को उनके निधन की खबर सामने आई, जिसकी पुष्टि उनके परिवार के सदस्यों ने की। इस खबर के बाद पाकिस्तान के सैन्य और राजनीतिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई। कई लोगों ने उन्हें एक प्रभावशाली और अनुभवी सैन्य अधिकारी के रूप में याद किया।