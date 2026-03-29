सऊदी से रक्षा सौदा कर फंसा पाकिस्तान: न मिला निवेश, न बढ़ी ताकत, ईरान युद्ध से बढ़ी बेचैनी

Pakistan Saudi Defense Deal: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच पाकिस्तान की कूटनीतिक और रणनीतिक चुनौतियां बढ़ती नजर आ रही हैं। सऊदी अरब के साथ किया गया रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग समझौता, जिसे कभी मजबूत साझेदारी के रूप में देखा जा रहा था, अब पाकिस्तान के लिए नई चिंता का कारण बनता दिख रहा है। विश्लेषकों के अनुसार, इस समझौते से अपेक्षित आर्थिक लाभ और रक्षा सहयोग को लेकर सवाल उठ रहे हैं।