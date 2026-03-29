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सऊदी से रक्षा सौदा कर फंसा पाकिस्तान: न मिला निवेश, न बढ़ी ताकत, ईरान युद्ध से बढ़ी बेचैनी

Pakistan Saudi Defense Deal: क्या सऊदी से रक्षा सौदा कर फंस गया है पाकिस्तान? ईरान युद्ध और आंतरिक कलह ने बढ़ाई शहबाज सरकार की टेंशन... पढ़ें पूरी रिपोर्ट।

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भारत

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Rahul Yadav

Mar 28, 2026

Pakistan Saudi Defense Deal

Pakistan Saudi Defense Deal

Pakistan Saudi Defense Deal: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच पाकिस्तान की कूटनीतिक और रणनीतिक चुनौतियां बढ़ती नजर आ रही हैं। सऊदी अरब के साथ किया गया रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग समझौता, जिसे कभी मजबूत साझेदारी के रूप में देखा जा रहा था, अब पाकिस्तान के लिए नई चिंता का कारण बनता दिख रहा है। विश्लेषकों के अनुसार, इस समझौते से अपेक्षित आर्थिक लाभ और रक्षा सहयोग को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

सऊदी समझौते ने बढ़ाई दुविधा

पिछले साल रियाद में हुए इस सहयोग समझौते को पाकिस्तान के लिए एक अहम रणनीतिक कदम माना गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें आपसी सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया गया था। हालांकि, मौजूदा हालात में यह समझौता पाकिस्तान के लिए दुविधा पैदा करता दिख रहा है, क्योंकि क्षेत्रीय संघर्ष के बढ़ने की स्थिति में उस पर दबाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

ईरान युद्ध ने बढ़ाई मुश्किलें

ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच जारी तनाव ने पाकिस्तान की स्थिति को और जटिल बना दिया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर संघर्ष लंबा खिंचता है, तो पाकिस्तान पर दबाव बढ़ सकता है, खासकर उसके खाड़ी देशों के साथ संबंधों के कारण। पाकिस्तान फिलहाल खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है ताकि वह सीधे संघर्ष से दूर रह सके।

निवेश और रक्षा सहयोग पर सवाल

विश्लेषकों का कहना है कि सऊदी अरब के साथ समझौते से पाकिस्तान को जिस आर्थिक निवेश और रक्षा क्षमता में वृद्धि की उम्मीद थी, उसे लेकर अभी स्पष्टता नहीं है। इस वजह से पाकिस्तान के भीतर भी इस समझौते को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

आंतरिक संतुलन की चुनौती

पाकिस्तान के सामने घरेलू स्तर पर भी चुनौती कम नहीं है। देश में बड़ी शिया आबादी होने के कारण ईरान के खिलाफ किसी भी संभावित रुख का आंतरिक असर पड़ सकता है। इसके अलावा, आर्थिक दबाव और सुरक्षा चुनौतियां पहले से ही पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय हैं।

कूटनीति के जरिए समाधान की कोशिश

इन परिस्थितियों में पाकिस्तान ने कूटनीतिक रास्ता अपनाते हुए खुद को मध्यस्थ के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तानी नेतृत्व ने अमेरिका और ईरान दोनों पक्षों से संपर्क साधने की पहल की है, ताकि तनाव कम किया जा सके।

आगे क्या?

विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। एक ओर उसे अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ रिश्ते बनाए रखने हैं, तो दूसरी ओर क्षेत्रीय स्थिरता और आंतरिक शांति को भी ध्यान में रखना है। ऐसे में आने वाले दिनों में पाकिस्तान की कूटनीतिक रणनीति और फैसले इस पूरे संकट में उसकी भूमिका तय करेंगे।

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Published on:

28 Mar 2026 09:02 pm

Hindi News / World / सऊदी से रक्षा सौदा कर फंसा पाकिस्तान: न मिला निवेश, न बढ़ी ताकत, ईरान युद्ध से बढ़ी बेचैनी

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