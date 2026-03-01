‘हमें दिल्ली और मुंबई पर बम गिराना चाहिए’, पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित के बयान से खलबली

साल 2014 से 2017 तक भारत में राजदूत रहे बासित ने कहा कि अमेरिका और इजरायल पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज से बाहर है। इसलिए भारत पर हमला करना एक अच्छा ऑप्शन है। एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल के डिबेट शो के दौरान उन्होंने कहा कि जब हम अमेरिका का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तो हमारे पास भारत के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। बासित की धमकी है कि वे बिना सोचे-समझे भारत के दिल दिल्ली और मायानगरी मुंबई पर हमला करेंगे। उन्होंने अपनी गिरी हुई समझ का प्रदर्शन करते हुए कहा कि हम बंबई से दिल्ली तक जहां दिल चाहेगा मिसाइल गिराएंगे, फिर देखी जाएगी।