साउथ कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति को 5 साल की जेल, जानिए कोर्ट ने क्यों लिया ये फैसला

कोर्ट ने पाया कि यून ने जांचकर्ताओं को जनवरी 2025 में हिरासत में लेने से रोकने का प्रयास किया, कैबिनेट सदस्यों की सलाह को अनदेखा किया, और मार्शल लॉ हटाए जाने के बाद संशोधित मार्शल लॉ घोषणा तैयार करके उसे नष्ट कर दिया। इसके अलावा उन पर सुरक्षित सैन्य फोन से रिकॉर्ड हटाने का आदेश देने का भी आरोप था। हालांकि प्रेस स्टेटमेंट्स और कुछ कैबिनेट सदस्यों के अधिकारों से जुड़े आरोपों में उन्हें बरी कर दिया गया।