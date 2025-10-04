समाजवादियों को साधने वेल्थ टैक्स लेकर आ रही फ्रांस की सरकार

सोशलिस्ट पार्टी ने वेल्थ टैक्स की पेशकश को अपर्याप्त बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी और ठोस प्रस्तावों का इंतजार करेगी। सोशलिस्ट पार्टी का कहना है वो सिर्फ प्रक्रियागत बदलाव नहीं, बल्कि आम नागरिकों की ज़िंदगी में सुधार चाहती है। वहीं नेशनल रैली पार्टी ने अनुच्छेद 49.3 का इस्तेमाल न करने के फैसले का स्वागत किया है। माना जा रहा है कि वेल्थ टैक्स का प्रस्ताव समाजवादियों को मनाने की दिशा में एक शुरुआती कदम है, लेकिन बजट पास कराने के लिए सरकार को पेंशन सुधार और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर भी रियायतें देनी पड़ सकती हैं।