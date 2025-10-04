ट्रंप का इज़रायल को फरमान, गाज़ा में तुरंत बंद करो बमबारी

इज़रायल (Israel) और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास (Hamas) के बीच गाज़ा (Gaza) में चल रहे युद्ध पर जल्द ही विराम लग सकता है। हमास ने अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने युद्धविराम प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया जताते हुए सभी इज़रायली बंधकों (जीवित और मृत) को रिहा करने पर ग्रीन सिग्नल दे दिया है। हमास जल्द से जल्द गाज़ा में युद्धविराम चाहता है। हालांकि कुछ शर्तों पर उसने मध्यस्थों के ज़रिए बातचीत की इच्छा जताई है। हमास की प्रतिक्रिया के बाद अब ट्रंप ने इज़रायल को एक फरमान सुना दिया है।