ट्रंप का इज़रायल को फरमान, गाज़ा में तुरंत बंद करो बमबारी

Donald Trump tells Israel to stop bombing Gaza (Photo - VIdeo screenshot)
इज़रायल (Israel) और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास (Hamas) के बीच गाज़ा (Gaza) में चल रहे युद्ध पर जल्द ही विराम लग सकता है। हमास ने अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने युद्धविराम प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया जताते हुए सभी इज़रायली बंधकों (जीवित और मृत) को रिहा करने पर ग्रीन सिग्नल दे दिया है। हमास जल्द से जल्द गाज़ा में युद्धविराम चाहता है। हालांकि कुछ शर्तों पर उसने मध्यस्थों के ज़रिए बातचीत की इच्छा जताई है। हमास की प्रतिक्रिया के बाद अब ट्रंप ने इज़रायल को एक फरमान सुना दिया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इज़रायल को फरमान सुनाया है कि गाज़ा में बमबारी तुरंत बंद कर दी जाए। ट्रंप का मानना है कि हमास, गाज़ा में स्थायी शांति के लिए तैयार है और ऐसे में इज़रायली सेना को तुरंत बमबारी बंद कर देनी चाहिए जिससे और तबाही न हो।
ट्रंप के सीज़फायर प्रस्ताव में हमास के हथियार डालना और उसका राजनीतिक बहिष्कार भी शामिल है। हालांकि हमास अपने निरस्त्रीकरण के लिए तैयार नहीं हैं। इसी सिलसिले में हमास मध्यस्थों के ज़रिए बातचीत करना चाहता है जिससे इस मामले का समाधान निकल सके और जल्द से जल्द गाज़ा में चल रहा युद्ध रुक जाए।
