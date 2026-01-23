रूस के तेल टैंकर को फ्रांस ने किया जब्त, खुश हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की, अब पुतिन पर टिकी सबकी निगाह!

जेलेंस्की ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा- धन्यवाद मैक्रों, यह ठीक उसी तरह का संकल्प है जिसकी जरूरत यह सुनिश्चित करने के लिए है कि रूसी तेल अब रूस के युद्ध को फाइनेंस न करे। यूरोपीय तटों के पास काम करने वाले रूसी टैंकरों को रोका जाना चाहिए। शैडो फ्लीट के पूरे बुनियादी ढांचे के खिलाफ प्रतिबंध सख्त होने चाहिए। जहाजों को जब्त किया जाना चाहिए। और क्या इन टैंकरों में ले जाए जा रहे तेल को जब्त करके बेचना सही नहीं होगा?