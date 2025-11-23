पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई: फ्रांस की नौसेना ने अफवाह फैलाने पर लताड़ा, कहा-राफेल मार गिराने का दावा पूरी तरह झूठा !

French Navy Pakistan Fake News: फ्रांस की नौसेना ने अफवाह फैलाने पर पाकिस्तान को बुरी तरह लताड़ते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत में तैनात राफेल ​एयरक्राफ्ट मार गिराने का दावा पूरी तरह झूठा (French Navy Pakistan Fake News) है। ध्यान रहे कि पाकिस्तान के कुछ मीडिया हाउस फिर अपनी पुरानी फितरत पर उतर आए हैं। एक पाकिस्तानी अखबार ने मई 2025 में हुए भारत-पाकिस्तान हवाई टकराव को लेकर सनसनी मचा दी । उसने दावा किया था कि फ्रांस के एक बड़े कमांडर ने इंडो-पैसिफिक सम्मेलन में खुलेआम स्वीकार किया (Rafale Pakistan Propaganda)कि पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय लड़ाकू विमान राफेल को आसानी से मार गिराया और चीन के J-10C विमानों ने कमाल कर दिखाया। अब फ्रांसीसी नौसेना ने साफ-साफ बयान जारी कर सारे दावों को बेबुनियाद करार देते हुए इस दावे का सिरे से नकार दिया है। फ्रांस ने कहा, “ये सारी बातें सरासर झूठ और मनगढ़ंत हैं। हमारे अधिकारी ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं।” फ्रांस ने बताया कि जिन कैप्टन लाउने का नाम लेकर पाकिस्तानी मीडिया झूठ फैला रहा है, वो तो सिर्फ फ्रांस के एक नौसैनिक एयरबेस के कमांडर हैं। वो कोई भारत-पाकिस्तान लड़ाई (Operation Sindoor Truth) में शामिल अधिकारी नहीं हैं। सम्मेलन में उन्होंने सिर्फ राफेल मरीन विमानों की तकनीकी खूबियां और नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर की कार्यप्रणाली के बारे में बताया था।