पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई: फ्रांस की नौसेना ने अफवाह फैलाने पर लताड़ा, कहा-राफेल मार गिराने का दावा पूरी तरह झूठा !

भारतीय वायुसेना में शामिल फ्रांस निर्मित लड़ाकू विमान राफेल। (फोटो: ANI.)
French Navy Pakistan Fake News: फ्रांस की नौसेना ने अफवाह फैलाने पर पाकिस्तान को बुरी तरह लताड़ते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत में तैनात राफेल एयरक्राफ्ट मार गिराने का दावा पूरी तरह झूठा (French Navy Pakistan Fake News) है। ध्यान रहे कि पाकिस्तान के कुछ मीडिया हाउस फिर अपनी पुरानी फितरत पर उतर आए हैं। एक पाकिस्तानी अखबार ने मई 2025 में हुए भारत-पाकिस्तान हवाई टकराव को लेकर सनसनी मचा दी । उसने दावा किया था कि फ्रांस के एक बड़े कमांडर ने इंडो-पैसिफिक सम्मेलन में खुलेआम स्वीकार किया (Rafale Pakistan Propaganda)कि पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय लड़ाकू विमान राफेल को आसानी से मार गिराया और चीन के J-10C विमानों ने कमाल कर दिखाया। अब फ्रांसीसी नौसेना ने साफ-साफ बयान जारी कर सारे दावों को बेबुनियाद करार देते हुए इस दावे का सिरे से नकार दिया है। फ्रांस ने कहा, “ये सारी बातें सरासर झूठ और मनगढ़ंत हैं। हमारे अधिकारी ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं।” फ्रांस ने बताया कि जिन कैप्टन लाउने का नाम लेकर पाकिस्तानी मीडिया झूठ फैला रहा है, वो तो सिर्फ फ्रांस के एक नौसैनिक एयरबेस के कमांडर हैं। वो कोई भारत-पाकिस्तान लड़ाई (Operation Sindoor Truth) में शामिल अधिकारी नहीं हैं। सम्मेलन में उन्होंने सिर्फ राफेल मरीन विमानों की तकनीकी खूबियां और नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर की कार्यप्रणाली के बारे में बताया था।
फ्रांसीसी नौसेना ने कहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूछा गया तो कैप्टन लाउने ने न तो कोई नुकसान होने की पुष्टि की और न ही उसका खंडन किया। उन्होंने J-10C का नाम तक नहीं लिया। जो बातें पाकिस्तानी मीडिया में चल रही हैं कि “राफेल में तकनीकी खराबी नहीं, पायलट की गलती थी” या “राफेल J-10 को हरा सकता है” – ये सारी बातें भी पूरी तरह मनगढ़ंत हैं।
इधर फ्रांस की नौसेना ने पाकिस्तानी दूतावास को औपचारिक नोटिस भेजा है। भारत सरकार ने भी इस मामले को फ्रांस के साथ रक्षा सहयोग की अगली मीटिंग में उठाने का फैसला किया है। पाकिस्तान के उस अखबार ने अभी तक कोई माफी या सुधार नहीं छापा है।
फ्रांसीसी नौसेना का कहना है कि पाकिस्तानी मीडिया ने जो कोट्स छापे, वो एकदम फर्जी हैं। फ्रांस ने इसे “गलत सूचना का खतरनाक खेल” बताया और चेतावनी दी कि ऐसे झूठी खबरें दो देशों के बीच तनाव बढ़ा सकती हैं। बहरहाल पाकिस्तान ने फिर एक बार अपने झूठ का गुब्बारा उड़ाया, लेकिन फ्रांस ने एक झटके में सारी हवा निकाल दी। अब राफेल का डंका बज रहा है, और पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई!
इधर एक्स और इंस्टाग्राम पर तूफान मच गया है। भारतीय यूजर्स #PakistanExposed और #RafaleRoars ट्रेंड करा रहे हैं। एक वायरल पोस्ट में लिखा है– “पाकिस्तान ने सोचा था फ्रांस को इस्तेमाल कर के राफेल की इज्जत लूट लेगा, फ्रांस ने ही थप्पड़ मार दिया!” पाकिस्तानी यूजर्स चुप्पी साधे हैं, कुछ यूजर्स ने अपने ही मीडिया को “देश की बेइज्जती” करने के लिए कोसा। रक्षा विशेषज्ञों ने इसे “पाकिस्तान का सबसे बड़ी प्रोपेगेंडा फेलियर 2025” करार दिया।
बहरहाल यह घटनाक्रम साबित करता है कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में अपनी हार पचा नहीं पा रहा है और अब विदेशी अफसरों के नाम पर फर्जी कोट्स गढ़ रहा है। इससे न सिर्फ उसकी विश्वसनीयता खत्म हुई है, बल्कि फ्रांस जैसे तटस्थ देश भी अब खुल कर भारत के पक्ष में बोलने लगे हैं। यह 2025 के भारत-पाकिस्तान हवाई युद्ध के बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोपेगेंडा हार है। (ANI)
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग