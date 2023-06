पीएम नरेंद्र मोदी को स्टेट डिनर में कौनसे व्यंजन परोसे जाएंगे? देखें पूरा मेन्यू

जयपुरPublished: Jun 22, 2023 03:07:22 pm Submitted by: Tanay Mishra

PM Modi To Be Given State Diner At White House: पीएम नरेंद्र मोदी अमरीका की स्टेट विज़िट के लिए न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं। इस स्टेट विज़िट के दौरान 22 जून की रात पीएम मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में स्टेट डिनर का मेन्यू भी सामने आ गया है।

PM Modi to be given State Dinner in White House