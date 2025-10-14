पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने की ट्रंप की तारीफ, गाजा शांति समझौता का दिया श्रेय

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (फोटो- आईएएनएस)
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने गाजा युद्धविराम समझौते की सराहने करते हुए वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की और उन्होंने इसका श्रेय दिया। बाइडेन ने एक्स पोस्ट शेयर करते हुए 20 जीवित बंधकों की वापसी पर ट्रंप प्रशासन का आभार जताया। उन्होंने लिखा, मैं बेहद आभारी और राहत महसूस कर रहा हूं कि यह दिन आ गया उन आखिरी 20 जीवित बंधकों के लिए जो अकल्पनीय नरक से गुजरे और आखिरकार अपने परिवारों और प्रियजनों से मिले, और गाजा में उन नागरिकों के लिए जिन्होंने अथाह क्षति झेली। आखिरकार उन्हें अपना जीवन फिर से शुरू करने का मौका मिलेगा।
बाइडन ने ट्रंप की सराहना करते हुए आगे लिखा, इस समझौते का रास्ता आसान नहीं था। मेरे प्रशासन ने बंधकों को घर वापस लाने, फिलिस्तीनी नागरिकों को राहत पहुंचाने और युद्ध समाप्त करने के लिए अथक प्रयास किया। मैं राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम की सराहना करता हूं कि उन्होंने नए युद्धविराम समझौते को अंतिम रूप देने के लिए काम किया। इजरायल और फिलिस्तीन के लिए शांति सद्भाव की कामना करते हुए उन्होंने लिखा, अब, संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया के समर्थन से, मध्य पूर्व शांति की राह पर है और मुझे उम्मीद है कि यह कायम रहेगा और इजरायलियों और फिलिस्तीनियों दोनों के लिए समान रूप से शांति, सम्मान और सुरक्षा वाला भविष्य होगा।
बता दे कि, हमास ने सोमवार को गाजा में बचे हुए 20 बंधकों को रिहा कर दिया, जो कि लगभग 2,000 फिलिस्तीनी बंदियों के लिए एक अदला-बदली समझौते का हिस्सा था। बाद में, 20 से ज्यादा देशों के विश्व नेताओं ने मिस्र में डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी की सह-अध्यक्षता में एक शिखर सम्मेलन में मुलाकात की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीमित युद्धविराम को स्थायी शांति में बदला जा सके। यहीं ट्रंप ने कहा कि आखिरकार, मध्य पूर्व में शांति आ गई है।
