पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने की ट्रंप की तारीफ, गाजा शांति समझौता का दिया श्रेय

बाइडन ने ट्रंप की सराहना करते हुए आगे लिखा, इस समझौते का रास्ता आसान नहीं था। मेरे प्रशासन ने बंधकों को घर वापस लाने, फिलिस्तीनी नागरिकों को राहत पहुंचाने और युद्ध समाप्त करने के लिए अथक प्रयास किया। मैं राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम की सराहना करता हूं कि उन्होंने नए युद्धविराम समझौते को अंतिम रूप देने के लिए काम किया। इजरायल और फिलिस्तीन के लिए शांति सद्भाव की कामना करते हुए उन्होंने लिखा, अब, संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया के समर्थन से, मध्य पूर्व शांति की राह पर है और मुझे उम्मीद है कि यह कायम रहेगा और इजरायलियों और फिलिस्तीनियों दोनों के लिए समान रूप से शांति, सम्मान और सुरक्षा वाला भविष्य होगा।