Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

शहबाज़ शरीफ़ के सामने ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया दोस्त, भारत-पाक के शांती से रहने का किया दावा

गाजा शांति सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सामने भारत की तारीफ की और पीएम मोदी को अपना दोस्त बताया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि अब से दोनों देश शांति से रहेंगे।

2 min read

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 14, 2025

Gaza Peace Summit

गाजा शांति सम्मेलन को संबोधित करते ट्रंप (फोटो- एक्स वीडियो पोस्ट स्क्रीनशॉट)

मिस्र में आयोजित गाजा शांति सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को महान देश बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया। साथ ही इस दौरान ट्रंप ने यह भी दावा किया कि, अब से भारत और पाकिस्तान मिलजुलकर रहेंगे। ट्रंप के इस भाषण के दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ उनके पीछे खड़े दिखाई दिए। दोनों देशों के शांति से रहने की बात कह कर ट्रंप पीछे मुड़े और उन्होंने पाकिस्तानी पीएम से पूछा, ऐसा है न। इस सवाल पर शहबाज़ शरीफ ने मुस्कुराते हुए अपनी सहमति जताई। इसके बाद ट्रंप और मंच पर मौजूद अन्य नेता हंसने लगे।

भारत एक महान देश, मेरे दोस्त देश को चला रहे

इजराइल और हमास के बीच गाजा में पिछले दो सालों से चल रहे युद्ध के समाप्त होने के मौके पर ट्रंप और विश्व के कई बड़े नेता मिस्र के शर्म अल शेख शहर में आयोजित गाजा शांति सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। सोमवार को इस ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ट्रंप ने भारत और पीएम मोदी का जिक्र किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिए बिना कहा, भारत एक महान देश है, और मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त इस समय देश को चला रहे है और उन्होंने बहुत शानदार काम किया है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान और भारत अब बहुत अच्छे से मिलजुल कर रहेंगे।

अपने भाषण के बीच में पाक पीएम को दिया बोलने का मौका

अपने भाषण के दौरान ट्रंप अचानक पीछे हटे और उन्होंने पाकिस्तानी पीएम को सभा को संबोधित करने का मौका दिया। ट्रम्प मुड़े और उन्होंने शरीफ़ से कहा, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे। फिर ट्रंप ने शहबाज शरीफ को ज़ोर देकर कहा कि, वह कहिए जो आपने मुझसे उस दिन कहा था। इसके बाद शरीफ आगे आए और उन्होंने सभा को संबोधित किया। अपने पांच मिनट के भाषण के दौरान शरीफ लगातार ट्रंप की तारीफों के पुल बांधते रहे। उन्होंने कहा कि ट्रम्प ने ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोका था और अब गाज़ा में शांति लाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। इसके बाद शरीफ ने फिर से ट्रम्प को नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग भी की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

14 Oct 2025 01:30 pm

Hindi News / World / शहबाज़ शरीफ़ के सामने ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया दोस्त, भारत-पाक के शांती से रहने का किया दावा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान को लगाई लताड़, कहा – “खुद को आईने में देखो”

Nishikant Dubey
विदेश

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने की ट्रंप की तारीफ, गाजा शांति समझौता का दिया श्रेय

Former US President Joe Biden
विदेश

पाकिस्तान में TLP प्रदर्शन: हिंसा में 250 से ज्यादा की मौत, गिरफ्तारी और गाजा विवाद की पूरी कहानी

TLP Protests
विदेश

सोने की खदान ढही, वेनेज़ुएला में 14 मजदूरों की हुई मौत

Gold mine collapse
विदेश

वैज्ञानिकों का दावा, डिप्रेशन का कारण दिमाग की सिर्फ दो कोशिकाओं से जुड़ा

Human brain cells
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.