शहबाज़ शरीफ़ के सामने ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया दोस्त, भारत-पाक के शांती से रहने का किया दावा

अपने भाषण के दौरान ट्रंप अचानक पीछे हटे और उन्होंने पाकिस्तानी पीएम को सभा को संबोधित करने का मौका दिया। ट्रम्प मुड़े और उन्होंने शरीफ़ से कहा, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे। फिर ट्रंप ने शहबाज शरीफ को ज़ोर देकर कहा कि, वह कहिए जो आपने मुझसे उस दिन कहा था। इसके बाद शरीफ आगे आए और उन्होंने सभा को संबोधित किया। अपने पांच मिनट के भाषण के दौरान शरीफ लगातार ट्रंप की तारीफों के पुल बांधते रहे। उन्होंने कहा कि ट्रम्प ने ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोका था और अब गाज़ा में शांति लाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। इसके बाद शरीफ ने फिर से ट्रम्प को नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग भी की।