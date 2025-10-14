शहबाज़ शरीफ़ के सामने ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया दोस्त, भारत-पाक के शांती से रहने का किया दावा

गाजा शांति सम्मेलन को संबोधित करते ट्रंप (फोटो- एक्स वीडियो पोस्ट स्क्रीनशॉट)
मिस्र में आयोजित गाजा शांति सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को महान देश बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया। साथ ही इस दौरान ट्रंप ने यह भी दावा किया कि, अब से भारत और पाकिस्तान मिलजुलकर रहेंगे। ट्रंप के इस भाषण के दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ उनके पीछे खड़े दिखाई दिए। दोनों देशों के शांति से रहने की बात कह कर ट्रंप पीछे मुड़े और उन्होंने पाकिस्तानी पीएम से पूछा, ऐसा है न। इस सवाल पर शहबाज़ शरीफ ने मुस्कुराते हुए अपनी सहमति जताई। इसके बाद ट्रंप और मंच पर मौजूद अन्य नेता हंसने लगे।
इजराइल और हमास के बीच गाजा में पिछले दो सालों से चल रहे युद्ध के समाप्त होने के मौके पर ट्रंप और विश्व के कई बड़े नेता मिस्र के शर्म अल शेख शहर में आयोजित गाजा शांति सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। सोमवार को इस ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ट्रंप ने भारत और पीएम मोदी का जिक्र किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिए बिना कहा, भारत एक महान देश है, और मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त इस समय देश को चला रहे है और उन्होंने बहुत शानदार काम किया है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान और भारत अब बहुत अच्छे से मिलजुल कर रहेंगे।
अपने भाषण के दौरान ट्रंप अचानक पीछे हटे और उन्होंने पाकिस्तानी पीएम को सभा को संबोधित करने का मौका दिया। ट्रम्प मुड़े और उन्होंने शरीफ़ से कहा, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे। फिर ट्रंप ने शहबाज शरीफ को ज़ोर देकर कहा कि, वह कहिए जो आपने मुझसे उस दिन कहा था। इसके बाद शरीफ आगे आए और उन्होंने सभा को संबोधित किया। अपने पांच मिनट के भाषण के दौरान शरीफ लगातार ट्रंप की तारीफों के पुल बांधते रहे। उन्होंने कहा कि ट्रम्प ने ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोका था और अब गाज़ा में शांति लाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। इसके बाद शरीफ ने फिर से ट्रम्प को नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग भी की।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग