गाजा में इजराइल की साजिश का पर्दाफाश: 282 युद्ध विराम उल्लंघन, वेस्ट बैंक में 15 गिरफ्तारियां

Gaza Transit Scheme: गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों की जिंदगी हर रोज नई मुश्किलों से जूझ रही है। जंगबंदी का नाटक हो रहा है और इजराइल (Israel Ceasefire Violations) अपनी मनमानी कर रहा है। एक रहस्यमयी योजना (Gaza Transit Scheme) के तहत इजराइल की मदद से सैकड़ों परिवार दक्षिण अफ्रीका पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह इजराइल का गाजा को खाली (Gaza Transit Scheme) करने का एक तरीका है। एक गैर-लाभकारी संगठन अल-मज्द यूरोप ने इसकी व्यवस्था की, लेकिन कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। परिवारों को गाजा से बस में बैठाया गया, पीली रेखा पार कराई गई, जो इजराइली सेना के नियंत्रण में है। फिर केरेम शालोम क्रॉसिंग से रामोन एयरपोर्ट तक ले जाया गया। वहां से नाइरोबी होते हुए जोहान्सबर्ग पहुंचे। एक परिवार के सदस्य लोय अबू सैफ ने बताया कि उन्हें सफर के अंत तक मंजिल नहीं पता थी। दक्षिण अफ्रीका पहुंचने पर दस्तावेजों की कमी के कारण 12 घंटे प्लेन पर ही रुके रहे।