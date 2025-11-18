Gaza War: हमास ने UN प्रस्ताव को फेल बताया, ट्रंप प्लान पर फिलिस्तीनी मांगों की अनसुनी, सीजफायर में बाधा !

बहरहाल यूएन सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया है। ब्रिटेन ने सीमाएं खोलने और सहायता पहुंचाने पर जोर दिया। फ्रांस ने शांति प्रयासों और हमास निरस्त्रीकरण का जिक्र किया। दक्षिण कोरिया ने स्थिरीकरण बल का स्वागत किया, जबकि स्लोवेनिया ने फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय का समर्थन दोहराया। डेनमार्क ने इसे "शांति का सुनहरा मौका" बताया। गाजा का आश्रय संकट अब "युद्ध की सबसे घातक आपदा" बन चुका है। सरकारी मीडिया ने चेतावनी दी है कि लाखों विस्थापित ठंड और बारिश में तंबुओं में रह रहे हैं। खान यूनिस के मवासी इलाके में तंबू पानी में डूब रहे हैं, बच्चे जलमग्न सड़कों पर पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। कुछ परिवार गधा गाड़ियों पर निर्भर हैं। अधिकारियों ने तत्काल सहायता करने की मांग की है।