खाड़ी के छह देशों के लिए जल्द जारी होगा एकीकृत वीजा, जानें कैसे भारतीयों को होगा इसका सबसे अधिक लाभ

यूएई की न्यूज एजेंसी डब्ल्यूएएम को दिए एक इंटरव्यू में अल मर्री ने कहा कि पायलट चरण के बाद इस वीजा सिस्टम को पूरी तरह लागू किया जाएगा। इस वीजा के आधिकारिक लॉन्च की तारीख अभी तक घोषित नहीं की गई है। एकीकृत जीसीसी पर्यटक वीजा या जीसीसी ग्रैंड टूरिस्ट वीजा यूरोप की शेंगेन वीजा प्रणाली पर आधारित है, जो यात्रियों को एक ही परमिट का उपयोग करके कई देशों में स्वतंत्र रूप से घूमने की सुविधा प्रदान करता है।