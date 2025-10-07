Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

खाड़ी के छह देशों के लिए जल्द जारी होगा एकीकृत वीजा, जानें कैसे भारतीयों को होगा इसका सबसे अधिक लाभ

खाड़ी सहयोग परिषद इस साल छह खाड़ी देशों के लिए एकीकृत पर्यटक वीजा शुरु करने जा रही है। इसका सबसे अधिक लाभ भारतीयों को होगा क्योंकि भारत से बड़ी संख्या में लोग अरब के इन देशों में रोजगार और टूरिज्म के लिए जाते हैं।

less than 1 minute read

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 07, 2025

Gulf countries

खाड़ी देशों के लिए जल्द जारी होगा एकीकृत वीजा (फोटो- एआई जनरेटेड)

यूरोप के शेंगेन वीजा सिस्टम की तरह ही खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के सभी 6 देशों में भी जल्दी ही एक वीजा से घूमा जा सकेगा। जीसीसी इस साल सिंगल एकीकृत पर्यटक वीजा की टेस्टिंग शुरू करने जा रहा है। इसे जीसीसी ग्रैंड टूरिस्ट वीजा कहा जा रहा है। इसके बाद बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) जैसे देशों में घूमने के लिए अलग-अलग वीजा लेने की जरूरत नहीं होगी।

भारतीयों को सबसे अधिक लाभ

भारतीयों को सिंगल एकीकृत पर्यटक वीजा का सीधे तौर पर सबसे ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि भारत से बड़ी संख्या में लोग अरब के इन देशों में रोजगार और टूरिज्म के लिए जाते हैं। यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्री और अमीरात पर्यटन परिषद के अध्यक्ष अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री ने विश्व पर्यटन दिवस 2025 के दौरान इस पायलट परियोजना की पुष्टि की। यूएई सरकार का कहना है कि यह वीजा क्षेत्रीय एकीकरण की दिशा में रणनीतिक कदम है।

पायलट चरण के बाद पूरी तरह लागू किया जाएगा

यूएई की न्यूज एजेंसी डब्ल्यूएएम को दिए एक इंटरव्यू में अल मर्री ने कहा कि पायलट चरण के बाद इस वीजा सिस्टम को पूरी तरह लागू किया जाएगा। इस वीजा के आधिकारिक लॉन्च की तारीख अभी तक घोषित नहीं की गई है। एकीकृत जीसीसी पर्यटक वीजा या जीसीसी ग्रैंड टूरिस्ट वीजा यूरोप की शेंगेन वीजा प्रणाली पर आधारित है, जो यात्रियों को एक ही परमिट का उपयोग करके कई देशों में स्वतंत्र रूप से घूमने की सुविधा प्रदान करता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Oct 2025 09:06 am

Hindi News / World / खाड़ी के छह देशों के लिए जल्द जारी होगा एकीकृत वीजा, जानें कैसे भारतीयों को होगा इसका सबसे अधिक लाभ

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

प्रतिरक्षा प्रणाली के ‘गार्ड्स’ खोजने वाले तीन वैज्ञानिकों को संयुक्त नोबेल प्राइज

Nobel Prize for Physiology or Medicine 2025
विदेश

Tariff War: पहले 40% एक्सट्रा टैरिफ हटाओ, फिर दोस्ती की… यह अन्यायपूर्ण है, डोनाल्ड ट्रंप को लूला की दो टूक

Luiz Inacio Lula da Silva
विदेश

दक्षिण कोरिया में 8 चीनी नागरिकों की नाव पकड़ी गई: अवैध घुसपैठ की कोशिश, मुंबई 26/11 हमलावरों की याद दिलाने वाली घटना

Chinese illegal entry South Korea boat
विदेश

पाकिस्तान से पलायन कर रहीं बड़ी कंपनियां: भ्रष्टाचार-आतंकवाद ने बनाई बिजनेस के लिए कब्रगाह

Multinational companies leaving Pakistan
विदेश

कराची में गाजा के समर्थन में उमड़ा जनसैलाब: हजारों ने इजरायल के खिलाफ रैली निकाली, भारत की कूटनीति पर सवाल

Karachi Gaza protest
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.