19 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

यहूदी नेताओं को मारने की योजना, जर्मनी ने ईरान के राजदूत को किया तलब

Germany summons Iran ambassador: जर्मनी ने यहूदी नेताओं की हत्या की साजिश के बाद ईरान के राजदूत को तलब किया है। हाल ही में हैम्बर्ग अदालत ने दो आरोपियों को सजा सुनाई है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Oct 19, 2026

Germany Chancellor

जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। (फोटो- ANI)

पिछले हफ्ते जर्मनी की अदालत ने दो लोगों को जेल की सजा सुनाई है। ये लोग जर्मनी में यहूदी समुदाय के प्रमुख नेताओं की हत्या की योजना बना रहे थे। इस मामले में जर्मनी सरकार की तरफ से कड़ा कदम उठाया गया है। जर्मनी सरकार ने खुलकर कहा है कि यह साजिश ईरान की तरफ से रची गई थी। जिसको लेकर ईरान के राजदूत को सरकार ने तलब कर लिया है।

दो अलग देशों के नागरिकों को हुई सजा

हैम्बर्ग की अदालत ने साजिश रचने के मामले में एक डैनिश नागरिक और एक अफगान नागरिक को दोषी करार दिया। ये दोनों जर्मनी के मुख्य यहूदी संगठन के अध्यक्ष और जर्मन-इजराइली सोसायटी के प्रमुख को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे।

अदालत ने इन्हें जेल भेज दिया। जर्मनी की विदेश मंत्रालय ने इसे 'दुर्भावनापूर्ण हत्या के प्रयास' बताया है। बता दें कि जर्मनी में यहूदी समुदाय पहले से ही सुरक्षा के मद्देनजर सतर्क रहता है। इस साजिश ने अब डर को और बढ़ा दिया है।

ईरान के राजदूत को बुलाया गया

आज जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजदूत को तलब किया। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान हमारे मुक्त समाज को धमकी नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि यहूदी जीवन और उसकी रक्षा करने वालों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।

जर्मनी सरकार ने सख्ती से यह भी कहा कि इन हत्या के प्रयासों के नतीजे काफी गंभीर होंगे। साथ ही सरकार की ओर से ईरान से इस मामले में जवाब भी मांगा गया। बता दें कि जर्मनी और ईरान के बीच रिश्ते पहले से तनावपूर्ण हैं। इस घटना से तनाव और बढ़ने की आशंका है।

यूरोप में बढ़ती चिंता

यूरोप के कई देशों में ईरान से जुड़े ऐसे मामले पहले भी सामने आए हैं। अब ताजा मामले के बाद जर्मनी ने खुलेआम ईरान को चेतावनी दे दी है। इस चेतावनी का यहूदी संगठनों ने स्वागत किया है।

साथ ही उन्होंने सरकार से यह भी मांग की है कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। बता दें कि जर्मनी में यहूदी समुदाय की आबादी बड़ी है। वे सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय हैं। इजराइल के साथ जर्मनी के गहरे रिश्ते हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

19 Oct 2026 06:21 pm

Published on:

19 Oct 2026 06:20 pm

Hindi News / World / यहूदी नेताओं को मारने की योजना, जर्मनी ने ईरान के राजदूत को किया तलब

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

होर्मुज स्ट्रेट में असुरक्षा और तनाव के लिए ईरान ने अमेरिका को ठहराया ज़िम्मेदार

Abbas Araghchi
विदेश

ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इज़रायल के विस्तार को बताया खतरनाक, रोकने की उठाई मांग

Abbas Araghchi
विदेश

यमनी सेना ने हूती विद्रोहियों पर किया हमला, वाहनों और हथियारों को भी बनाया निशाना

Yemen army carries out airstrikes
विदेश

लेबनान के करीब पांचवें हिस्से तक कब्जा, दर्जनों गांव तबाह, इजराइल से परेशान हुए लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ आउन

Benjamin Netanyahu
विदेश

इज़रायली सेना ने मार गिराए 3 हमास आतंकी

Israel strike on Gaza
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.