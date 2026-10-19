यहूदी नेताओं को मारने की योजना, जर्मनी ने ईरान के राजदूत को किया तलब

पिछले हफ्ते जर्मनी की अदालत ने दो लोगों को जेल की सजा सुनाई है। ये लोग जर्मनी में यहूदी समुदाय के प्रमुख नेताओं की हत्या की योजना बना रहे थे। इस मामले में जर्मनी सरकार की तरफ से कड़ा कदम उठाया गया है। जर्मनी सरकार ने खुलकर कहा है कि यह साजिश ईरान की तरफ से रची गई थी। जिसको लेकर ईरान के राजदूत को सरकार ने तलब कर लिया है।