“भारत को अमेरिका के करीब और चीन से दूर करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता” – सर्जिओ गोर

गोर ने आगे कहा, "भारत और अमेरिका के बीच अभी कुछ अड़चनें आ रही हैं, लेकिन हम उन अड़चनों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार और भारतीय लोगों के साथ हमारे संबंध कई दशकों पुराने हैं और हमारे संबंध, चीन के साथ उनके संबंधों की तुलना में काफी ज़्यादा अच्छे और मज़बूत हैं। चीन का विस्तारवाद सिर्फ भारत के साथ बॉर्डर पर ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में है। हमारे दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर बातचीत जारी है। हम चाहते हैं कि भारतीय मार्केट हमारे कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और एलएनजी के लिए खुले। भारत का मध्यम वर्ग पूरे अमेरिका से बड़ा है और उन्हें अमेरिकी उत्पादों से फायदा होगा।"