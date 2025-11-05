हैदराबाद में जन्मी ग़ज़ाला हाशमी ने रचा इतिहास, वर्जीनिया से चुनी गई पहली मुस्लिम लेफ्टिनेंट गवर्नर

ग़ज़ला का जन्म 5 जुलाई, 1964 को हैदराबाद में हुआ था। जब वह चार साल की थीं, तब वह अपनी मां और बड़े भाई के साथ अमेरिका चली गईं थी। उनके पिता पहले ही जॉर्जिया में थे, जहां वह अंतरराष्ट्रीय संबंध में अपनी PhD पूरी कर एक विश्वविद्यालय में पढ़ाना शुरू कर चुके थे। ग़ज़ला ने बाद में जॉर्जिया सदर्न यूनिवर्सिटी से ऑनर्स के साथ बीए की डिग्री प्राप्त की और अटलांटा में एमोरी यूनिवर्सिटी से अमेरिकन लिटरेचर में पीएचडी हासिल की। उन्होंने अज़हर रफ़ीक़ से शादी की जिससे उन्हें दो बेटियां है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सात मुख्य रूप से मुस्लिम देशों, सीरिया, ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, और यमन के नागरिकों के अमेरिका में आने पर रोक लगा देने के फैसले के बाद ग़ज़ाला को चुनाव लड़ने की प्रेरणा मिली।