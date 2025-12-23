बाबा वेंगा की बड़ी भविष्यवाणी, 2026 में होगा कुछ ऐसा कि मच जाएगी खलबली

Baba Vanga
बाबा वेंगा (Baba Vanga) की भविष्यवाणियाँ काफी डरावनी होती हैं और उनकी वजह से अक्सर ही लोगों की चिंता बढ़ जाती है। अब तक बाबा वेंगा की कई डरावनी भविष्यवाणियाँ सच साबित हो चुकी हैं और इस वजह से उन्हें उनकी डरावनी भविष्यवाणियों के लिए जाना जाता है। बाबा वेंगा की कोई भी भविष्यवाणी सामने आने पर लोगों के मन में खौफ पैदा हो जाता है। अब बाबा वेंगा की एक और भविष्यवाणी सामने आई है जिससे लोगों की चिंता फिर बढ़ गई है। बाबा वेंगा की इस भविष्यवाणी के अनुसार 2026 में कुछ ऐसा होगा कि खलबली मच जाएगी।
2026 के लिए बाबा वेंगा ने कई भविष्यवाणियाँ की हैं जिनमें से ज़्यादातर भविष्यवाणियाँ डरावनी और खतरनाक हैं। अब अगले साल के लिए बाबा वेंगा की एक और डरावनी भविष्यवाणी सामने आई है। इस भविष्यवाणी के अनुसार 2026 में आर्थिक खलबली मचेगी। इसका असर दुनिया के कई देशों में देखने को मिलेगा और आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ सकता है और कुछ देश तो मंदी का भी शिकार हो सकते हैं। हालांकि पत्रिका समूह इस तरह की किसी भविष्यवाणी की पुष्टि नहीं करता।
बाबा वेंगा एक महिला थीं। उनका असली नाम वेंजेलिया पांडेवा गुश्टेरोवा (Vangeliya Pandeva Gushterova) था और उनका जन्म 3 अक्टूबर, 1911 को उस्मानी साम्राज्य (Ottoman Empire) में हुआ था। 12 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी आँखों की रोशनी गंवा दी थी। 11 अगस्त, 1996 को 84 साल की उम्र में बुल्गारिया (Bulgaria) में उनका निधन हो गया था।
बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियाँ पहले भी सच हो चुकी हैं। आइए ऐसी कुछ भविष्यवाणियों पर नज़र डालते हैं।
◙ सोवियत संघ का पतन
◙ अमेरिका में हुआ 9/11 आतंकी हमला
◙ टेक्नोलॉजी का विकास
◙ चीन का विकास
◙ स्मार्टफोन्स का बढ़ता प्रभाव
◙ आतंकवाद में इजाफा
◙ 2025 में म्यांमार में आया भूकंप
◙ 2025 में जंग (भारत-पाकिस्तान, पाकिस्तान-अफगानिस्तान, इज़रायल-ईरान और थाईलैंड-कंबोडिया)
