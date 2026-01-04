पाकिस्तान में भी होगा तख्तापलट! सड़कों पर उतरे Gen-Z, जानें क्यों

Caretaker Cabinet Row PoGB: नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान (PoGB) में बड़ा संकट पैदा हो गया है। यहाँ की अंतरिम सरकार (Caretaker Cabinet) के गठन में भेदभाव और राजनीतिक पक्षपात के आरोपों ने आग में घी डालने का काम किया है। 'जीबी यूथ मूवमेंट' (GB Youth Movement) के नेतृत्व में हजारों युवा सड़कों पर उतर आए हैं, जिससे क्षेत्र में भारी तनाव का माहौल है। ताजा रिपोर्टों के अनुसार, हाल ही में घोषित 14 सदस्यीय केयरटेकर कैबिनेट में ऐसे लोगों को शामिल किया गया है, जो पहले भी राजनीतिक दलों से जुड़े रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह कदम आगामी विधानसभा चुनावों में धांधली करने की एक सोची-समझी साजिश है।