ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में उलटफेर: रिसर्च में हार्वर्ड पिछड़ी, चीन की झेजियांग यूनिवर्सिटी टॉप पर

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ प्रमुख रिसर्च-केंद्रित रैंकिंग में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तीसरे स्थान तक फिसल गई है। यह परिवर्तन चीन द्वारा उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान में किए गए बड़े और निरंतर निवेश का परिणाम माना जा रहा है। नई रैंकिंग का आधार प्रकाशित शोध, वैज्ञानिक लेखों की संख्या और उन पर मिलने वाले साइटेशन हैं, जिनमें चीनी विश्वविद्यालयों ने खासकर विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) क्षेत्रों में तेज प्रगति दर्ज की है। शिक्षा जगत में इसे वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।