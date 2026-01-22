दुनिया से खत्म हो रहा धरती का ‘ब्लू गोल्ड’, ग्लोबल वाटर बैंक्रेप्सी से दुनिया में मच जाएगा हाहाकार

खेती और बढ़ता तापमान पौधों की प्यास बढ़ा रहे हैं, जिससे सिंचाई के लिए और अधिक पानी की जरूरत पड़ रही है। साथ ही, प्रदूषण और कचरे ने बचे हुए पानी को भी उपयोग के लायक नहीं छोड़ा है। रिपोर्ट चेतावनी देती है कि यदि अभी वैश्विक निगरानी ढांचा तैयार नहीं किया गया, तो अच्छी बारिश के दिनों में भी हम पानी के लिए संघर्ष करते रहेंगे। लगातार भूजल दोहन, जंगलों की कटाई, भूमि क्षरण और प्रदूषण ने जल स्रोतों को स्थायी नुकसान पहुंचाया है। जलवायु परिवर्तन ने इस आग में घी डालने का काम किया है।