22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

दुनिया से खत्म हो रहा धरती का ‘ब्लू गोल्ड’, ग्लोबल वाटर बैंक्रेप्सी से दुनिया में मच जाएगा हाहाकार

दुनिया में जल्द ही वाटइ क्राइसिस आने वाला है। जापान की राजधानी में स्थित संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय (यूएनवी) के इंस्टीट्यूट फॉर वॉटर ने जल संकट को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट दी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Jan 22, 2026

Water Crisis

दुनिया में जल संकट (फोटो- प्रतिकात्मक AI)

दुनिया अब 'वाटर स्ट्रेस' (जल तनाव) से आगे बढ़कर 'ग्लोबल वाटर बैंक्रेप्सी' (वैश्विक जल दिवालियापन) के युग में प्रवेश कर गई है। जापान की राजधानी में स्थित संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय (यूएनवी) के इंस्टीट्यूट फॉर वॉटर, एनवायरनमेंट एंड हेल्थ की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, इंसान मीठे पानी के स्रोतों का इस कदर दोहन कर रहा है कि अब उनका उबरना नामुमकिन सा हो गया है।

संयुक्त राष्ट्र पहले 'जल संकट' जैसे शब्दों का उपयोग करता था, जिसमें सुधार की गुंजाइश होती थी। लेकिन 'बैंक्रेप्सी' शब्द का इस्तेमाल यह बताने के लिए किया गया है कि हमने अपनी जमापूंजी (भूजल और प्राकृतिक जलाशय) को पूरी तरह लुटा दिया है। झीलों पर निर्भर एक-चौथाई आबादी उन जलाशयों से पानी ले रही है, जिनका आधा पानी 1990 के बाद गायब हो चुका है।

'डे जीरो' की ओर बढ़ रहे दुनिया के शहर

रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के कई शहर 'डे जीरो' की ओर बढ़ रहे हैं, जहां म्युनिसिपल वाटर सिस्टम पूरी तरह ठप हो सकता है। ईरान की राजधानी तेहरान में पानी की इतनी कमी है कि राजधानी को कहीं और स्थानांतरित करने या शहर को खाली करने की नौबत आ सकती है।

पानी की कमी के कारण लैटिन अमरीका, दक्षिण एशिया और उप-सहारा अफ्रीका में बड़े पैमाने पर पलायन होने की संभावना है। वहीं, नीति आयोग और विभिन्न शोधों के अनुसार भारत में बेंगलूरु, चेन्नई और दिल्ली जैसे महानगर 'डे जीरो' के सबसे करीब हैं, जहां अनियंत्रित शहरीकरण और भूजल के अत्यधिक दोहन ने जल प्रणालियों को पतन की कगार पर पहुंचा दिया है।

जलवायु परिवर्तन और कुप्रबंधन की मार

खेती और बढ़ता तापमान पौधों की प्यास बढ़ा रहे हैं, जिससे सिंचाई के लिए और अधिक पानी की जरूरत पड़ रही है। साथ ही, प्रदूषण और कचरे ने बचे हुए पानी को भी उपयोग के लायक नहीं छोड़ा है। रिपोर्ट चेतावनी देती है कि यदि अभी वैश्विक निगरानी ढांचा तैयार नहीं किया गया, तो अच्छी बारिश के दिनों में भी हम पानी के लिए संघर्ष करते रहेंगे। लगातार भूजल दोहन, जंगलों की कटाई, भूमि क्षरण और प्रदूषण ने जल स्रोतों को स्थायी नुकसान पहुंचाया है। जलवायु परिवर्तन ने इस आग में घी डालने का काम किया है।

प्यासी होती दुनिया

  1. तीन-चौथाई आबादी उन देशों में जहां पानी की आपूर्ति असुरक्षित या गंभीर रूप से असुरक्षित है।
  2. आधी आबादी अपनी जरूरतों के लिए भूजल पर निर्भर है, जो तेजी से खत्म हो रहा है।
  3. चार अरब लोग साल में कम से कम एक महीना भीषण जल संकट का सामना करते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Jan 2026 09:15 am

Hindi News / World / दुनिया से खत्म हो रहा धरती का ‘ब्लू गोल्ड’, ग्लोबल वाटर बैंक्रेप्सी से दुनिया में मच जाएगा हाहाकार

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

“हां मैं एक तानाशाह हूं, लेकिन…”, दावोस में ट्रंप ने कह दी विवादित बात

Donald Trump at WEF
विदेश

कार्बन उत्सर्जन का प्रभाव बढा़, सोखने की क्षमता हो रही कम

Impact of carbon emissions increased
विदेश

इज़रायल ने लेबनान पर बरसाए ताबड़तोड़ बम, मचा हाहाकार

Israel bombs Lebanon
विदेश

ट्रंप को लगेगा झटका! यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका से व्यापार समझौता रोका

Ursula von der Leyen and Donald Trump
विदेश

क्या ग्रीनलैंड को लेकर हो गई डील? नाटो प्रमुख से बातचीत के बाद खुश हुए ट्रंप, वापस ली टैरिफ लगाने की धमकी

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.