कनाडा के इतिहास की सबसे बड़ी गोल्ड चोरी, आरोपी फरार, भारत से प्रत्यर्पण की मांग

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार यह मामला साल 2023 में हुआ था, जिसे कनाडा में हुई सबसे बड़ी घटनाओं में गिना जा रहा है। कनाडा की पील पुलिस ने 12 जनवरी को विज्ञप्ति जारी ​करते हुए बताया कि ये कनाडा के इतिहास की सबसे बड़ी गोल्ड चोरी है, जिसका नाम 'प्रोजेक्ट 25K' था। कुल 400 किलो सोना चोरी हुआ था, जिसकी कीमत 20 मिलियन डॉलर यानी लगभग 166 करोड़ रुपये बताई गई है। इस चोरी में कुल 9 आरोपी शामिल थे, जिनमें से 2 फरार हैं। एक फरार आरोपी प्रीत पनेसर है, जिसके भारत में छिपे होने का अंदेशा लगाया गया है।