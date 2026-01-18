Greenland Dispute: ट्रंप की टैरिफ धमकी से अमेरिका-यूरोप तनाव चरम पर, EU ने आपात बैठक बुलाई

स्थानीय समयानुसार शनिवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक विवादास्पद पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि यदि डेनमार्क और अन्य यूरोपीय देश ग्रीनलैंड को अमेरिका को बेचने पर सहमत नहीं होते हैं, तो उन पर भारी आर्थिक दंड लगाया जाएगा। ट्रंप की ओर से कहा गया है कि 1 फरवरी, 2026 से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड से अमेरिका आने वाले सभी सामानों पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा। 1 जून, 2026 से यदि तब तक ग्रीनलैंड की "पूर्ण और कुल खरीद" का सौदा नहीं होता है, तो इस टैरिफ को बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। इस कदम को अमेरिकी राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया है। उन्होंने तर्क दिया कि चीन और रूस की ग्रीनलैंड के प्रति बढ़ती दिलचस्पी अमेरिका के लिए खतरा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह शुल्क तब तक लागू रहेगा जब तक समझौता नहीं हो जाता।