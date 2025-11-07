Guinness World Record : कौन है 10 साल की Nala? इंस्टाग्राम पर इसके एक, दो नहीं 4.4 मिलियन हैं फॉलोअर्स

नाला की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। 2015 में, लॉस एंजिल्स के पास कास्टाइक एनिमल शेल्टर से सिर्फ 4 महीने की उम्र में अपनाई गई नाला को उसकी मालकिन वरिसिरी मेथाचिट्टिपन ने देखा तो बस दिल धड़क गया। "उसकी बड़ी-बड़ी नीली आंखें और क्रॉस-आई लुक देखकर मैं रुक ही नहीं पाई। जैसे ही मैंने उसे गोद में लिया, उसने मेरी तरफ देखा और चाट लिया – बस, फैसला हो गया!" वरिसिरी ने एक इंटरव्यू में बताया। शुरू में वरिसिरी ने नाला की फोटोज सिर्फ परिवार और दोस्तों के लिए शेयर कीं, सोचा था कि 500 फॉलोअर्स मिल जाएं तो कमाल हो। लेकिन नाला की क्यूट वीडियोज, कार्डबोर्ड बॉक्स में लेटने की आदत और फनी कैप्शन्स ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। आज नाला इंस्टाग्राम की सबसे पॉपुलर पेट है!