Guinness World Record : कौन है 10 साल की Nala? इंस्टाग्राम पर इसके एक, दो नहीं 4.4 मिलियन हैं फॉलोअर्स

नाला, इंस्टाग्राम की सबसे पॉपुलर बिल्ली, एक रेस्क्यू कैट से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक बन चुकी है। अपनी क्यूटनेस और "लव नाला" ब्रांड से वो अब एक सोशल मीडिया स्टार और एनिमल वेलफेयर की प्रेरणा है।

भारत

image

Devika Chatraj

Nov 07, 2025

4.4 मिलियन फॉलोअर्स वाली बिल्ली (IG - @nala_cat)

सोशल मीडिया की दुनिया में अगर कोई बिल्ली 'सेलिब्रिटी' है, तो वो है नाला (Nala)। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं उस 10 साल की सियामी-टैबी मिक्स बिल्ली की, जो इंस्टाग्राम पर अपनी क्यूटनेस से करोड़ों दिल जीत चुकी है। नाला ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है 'सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाली बिल्ली' के लिए, और अभी उसके @nala_cat अकाउंट पर 4.4 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स की कहानी नहीं, बल्कि एक इंस्पायरिंग रेस्क्यू स्टोरी है।

इंटरनेट की सबसे पॉपुलर पेट में गिनती

नाला की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। 2015 में, लॉस एंजिल्स के पास कास्टाइक एनिमल शेल्टर से सिर्फ 4 महीने की उम्र में अपनाई गई नाला को उसकी मालकिन वरिसिरी मेथाचिट्टिपन ने देखा तो बस दिल धड़क गया। "उसकी बड़ी-बड़ी नीली आंखें और क्रॉस-आई लुक देखकर मैं रुक ही नहीं पाई। जैसे ही मैंने उसे गोद में लिया, उसने मेरी तरफ देखा और चाट लिया – बस, फैसला हो गया!" वरिसिरी ने एक इंटरव्यू में बताया। शुरू में वरिसिरी ने नाला की फोटोज सिर्फ परिवार और दोस्तों के लिए शेयर कीं, सोचा था कि 500 फॉलोअर्स मिल जाएं तो कमाल हो। लेकिन नाला की क्यूट वीडियोज, कार्डबोर्ड बॉक्स में लेटने की आदत और फनी कैप्शन्स ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। आज नाला इंस्टाग्राम की सबसे पॉपुलर पेट है!

नाला के नाम पर बिजनेस एम्पायर

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक, 13 मई 2020 को नाला के पास 4,361,519 फॉलोअर्स थे, जो उस वक्त का रिकॉर्ड था। लेकिन आज, 2025 में ये आंकड़ा 4.4 मिलियन को पार कर चुका है। नाला की पॉपुलैरिटी ने न सिर्फ उसे स्टार बनाया, बल्कि एक बिजनेस एम्पायर भी खड़ा कर दिया। 'लव नाला' नाम से कैट फूड ब्रांड लॉन्च किया गया, जो हेल्दी और ऑर्गेनिक फूड पर फोकस करता है। इसके अलावा, मग्स, टी-शर्ट्स, कैट हाउसेस और एक्सेसरीज – सब कुछ नाला के नाम पर बिकता है। नाला ने बिसेल, फ्रिस्कीज, हुलू और लिटर रॉबोट जैसी बड़ी ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप की है। 2019 में तो उसे टिकटॉक पर 'टिकटॉकर ऑफ द इयर' का अवॉर्ड भी मिला, जहां उसके 125,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं।

नाला की फेम से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा वो एनिमल रेस्क्यू शेल्टर्स को दान करती है। खासकर, यूथेनेशिया (पशुओं को मारने की प्रक्रिया) के खिलाफ जागरूकता फैलाने में नाला आगे रहती है।

Nov 07, 2025

07 Nov 2025 12:43 pm

