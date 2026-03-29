सैटेलाइट्स की टक्कर करवा सकते हैं हैकर्स! अब साइबर हमलों के निशाने पर अंतरिक्ष

हैकिंग एक बेहद ही गंभीर समस्या है जो दुनियाभर में फैली हुई है। दुनियाभर में हैकिंग का असर देखने को मिलता है। अक्सर ही हैकर्स अपने देश में दूसरों के डेटा में सेंध लगाते हैं और उन्हें हैकिंग का शिकार बनाते हैं। ऐसे मामले भी अक्सर ही सामने आते हैं जब हैकर्स दूसरे देश के लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। पर अब हैकर्स के निशाने पर सिर्फ धरती ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष भी है। आने वाले समय में साइबर हमलों के निशाने पर अंतरिक्ष हो सकता है, जिसके बारे में चेतावनी सामने आई है।