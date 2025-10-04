गाज़ा में होगा युद्धविराम! बंधकों को छोड़ने और शांति के लिए हमास तैयार, कुछ शर्तों पर होगी बातचीत

हमास की तरफ से बंधकों की रिहाई पर सहमति जताने के बाद अब इज़रायल ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। इस मामले पर इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) के ऑफिस की तरफ से बयान सामने आया है कि हमास की प्रतिक्रिया के मद्देनज़र, इज़रायल सभी बंधकों की शीघ्र रिहाई के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की योजना के पहले चरण के तत्काल कार्यान्वयन की तैयारी कर रहा है। इज़रायल अपने निर्धारित सिद्धांतों, जो ट्रंप के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, के अनुसार युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी टीम के साथ पूर्ण सहयोग से काम करना जारी रखेगा।