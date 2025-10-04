Patrika LogoSwitch to English

विदेश

गाज़ा में होगा युद्धविराम! बंधकों को छोड़ने और शांति के लिए हमास तैयार, कुछ शर्तों पर होगी बातचीत

Ceasefire In Gaza: गाज़ा में जल्द ही इज़रायल और हमास के बीच सीज़फायर हो सकता है। बंधकों को रिहा करने और शांति स्थापित करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को हमास ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि इस प्रस्ताव की कुछ शर्तों पर बातचीत होगी।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 04, 2025

Ceasefire in Gaza

Ceasefire in Gaza (Photo - Patrika Graphics)

इज़रायल (Israel) और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास (Hamas) के बीच गाज़ा (Gaza) में चल रहे युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने युद्धविराम का जो प्रस्ताव पेश किया था, उस पर अब हमास की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। हमास ने ट्रंप के प्रस्तावित युद्धविराम प्रस्ताव के तहत सभी इज़रायली बंधकों (जीवित और मृत) की रिहाई पर सहमति जताई है।

कुछ शर्तों पर होगी बातचीत

हमास ने बंधकों की रिहाई पर तो सहमति जता दी है, लेकिन कुछ शर्तों पर मध्यस्थों के ज़रिए बातचीत की इच्छा जताई है। ट्रंप के सीज़फायर प्रस्ताव में हमास के निरस्त्रीकरण और हमास का राजनीतिक बहिष्कार भी शामिल है, लेकिन हमास अपने हथियार डालने के लिए तैयार नहीं हैं। इसी सिलसिले में हमास बातचीत करना चाहता है, जिससे इस शर्त का समाधान हो सके और गाज़ा में जल्द से जल्द युद्ध रुक सके।

इज़रायल ने शुरू की तैयारी

हमास की तरफ से बंधकों की रिहाई पर सहमति जताने के बाद अब इज़रायल ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। इस मामले पर इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) के ऑफिस की तरफ से बयान सामने आया है कि हमास की प्रतिक्रिया के मद्देनज़र, इज़रायल सभी बंधकों की शीघ्र रिहाई के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की योजना के पहले चरण के तत्काल कार्यान्वयन की तैयारी कर रहा है। इज़रायल अपने निर्धारित सिद्धांतों, जो ट्रंप के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, के अनुसार युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी टीम के साथ पूर्ण सहयोग से काम करना जारी रखेगा।

