हमास की सख्त शर्तें: कैदियों की अदला-बदली के बदले पूरा सीजफायर, भारत का दो-राज्य समाधान पर जोर

Hamas conditions Gaza ceasefire: गाजा में चल रहा संघर्ष खत्म करने की कोशिशों में नया ट्विस्ट आ गया है। हमास ने अमेरिका की प्रस्तावित 20-सूत्री योजना के तहत कैदी विनिमय के लिए सख्त शर्तें रख दी (Hamas conditions Gaza ceasefire) हैं। इनमें पूर्ण युद्धविराम और इजरायली सेना की वापसी प्रमुख हैं। मिस्र में 6 अक्टूबर से अप्रत्यक्ष वार्ताएं शुरू हो रही हैं, जहां बंधकों की रिहाई (Prisoner exchange Israel Hamas) और मानवीय सहायता पर फोकस होगा। भारत ने हमेशा की तरह दो-राज्य समाधान का समर्थन किया है और तत्काल सीजफायर की मांग की है। आइए इसे समझते हैं। हमास ने कैदी विनिमय के लिए कुछ साफ शर्तें रखी हैं। सबसे पहले, पूर्ण युद्धविराम का सख्त पालन होना चाहिए। जनवरी 2025 के पुराने समझौते के मुताबिक, इजरायली सेना को गाजा के घनी आबादी वाले इलाकों से पीछे हटना होगा। इसके अलावा, इजरायली वायुसेना को रोजाना कम से कम 10 घंटे तक ड्रोन और लड़ाकू विमानों की उड़ानें रोकनी होंगी। बंधकों की रिहाई वाले दिन यह समय 12 घंटे तक बढ़ सकता है। हमास के सूत्रों का कहना है कि ये उपाय वार्ता के पूरे दौरान लागू रहेंगे, जो एक हफ्ते या इससे ज्यादा चल सकती है।