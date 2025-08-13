गाज़ा में सीज़फायर की कोशिशों में लगा हमास, प्रतिनिधिमंडल पहुंचा मिस्र

इज़रायल (Israel) और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास (Hamas) के बीच 7 अक्टूबर 2023 से चल रहे युद्ध में सीज़फायर लागू होने के फिलहाल कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। अब इज़रायली सेना गाज़ा सिटी पर कब्ज़ा करने की तैयारी में है और इसके लिए अपने हमले भी बढ़ाएगी। इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने तो यह तक कह दिया है कि वह फिलिस्तीनियों को सुरक्षित गाज़ा छोड़ने का भी मौका देंगे। युद्ध को और गंभीर होता देखकर अब हमास ने सीज़फायर की कोशिशें तेज़ कर दी हैं।
गाज़ा में सीज़फायरवार्ता को फिर से शुरू करने पर चर्चा के लिए हमास का एक प्रतिनिधिमंडल मिस्र (Egypt) की राजधानी काहिरा (Cairo) पहुंच गया है। इस प्रतिनिधिमंडल का लक्ष्य 60 दिनों के लिए गाज़ा में अस्थायी युद्ध-विराम समझौते पर इज़रायल को राज़ी करना है। मिस्र और कतर (Qatar), शुरू से ही इस युद्ध में दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ रहे हैं और युद्ध को खत्म कराने की लगातार कोशिश कर रहे हैं।
क्या गाज़ा में अस्थायी युद्ध-विराम हो सकता है? यह एक बड़ा सवाल है। हालांकि इसका जवाब कई लोगों को निराश कर सकता है, क्योंकि गाज़ा में अस्थायी युद्ध-विराम की नहीं है। इज़रायली पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि उनका मानना है कि हमास के साथ अस्थायी युद्ध-विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते की संभावना अब संभव नहीं है।