गाज़ा में सीज़फायर की कोशिशों में लगा हमास, प्रतिनिधिमंडल पहुंचा मिस्र

इज़रायल (Israel) और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास (Hamas) के बीच 7 अक्टूबर 2023 से चल रहे युद्ध में सीज़फायर लागू होने के फिलहाल कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। अब इज़रायली सेना गाज़ा सिटी पर कब्ज़ा करने की तैयारी में है और इसके लिए अपने हमले भी बढ़ाएगी। इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने तो यह तक कह दिया है कि वह फिलिस्तीनियों को सुरक्षित गाज़ा छोड़ने का भी मौका देंगे। युद्ध को और गंभीर होता देखकर अब हमास ने सीज़फायर की कोशिशें तेज़ कर दी हैं।