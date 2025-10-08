हमास को चाहिए ट्रंप से गारंटी, इज़रायल पर नहीं है भरोसा

इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच चल रहे युद्ध को 2 साल पूरे हो गए हैं और अभी भी गाज़ा में तबाही का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। इस युद्ध को रुकवाने के लिए अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने युद्धविराम प्रस्ताव पेश किया है, जिस पर बातचीत अब तेज़ हो गई है। हमास ने इस प्रस्ताव की कुछ शर्तें मान ली हैं, लेकिन हथियार डालने और अपने बहिष्कार से जुड़ी शर्तों पर सहमति नहीं जताते हुए बातचीत की इच्छा जताई है। इस मामले पर हमास और इज़रायल के प्रतिनिधियों में मध्यस्थों की मौजूदगी में बातचीत भी शुरू हो गई है।