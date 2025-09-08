Patrika LogoSwitch to English

हरियाणा के युवक की अमेरिका में गोली मार कर हत्या, सार्वजनिक स्थान पर शौच करने का किया था विरोध

हरियाणा के जिंद के रहने वाले कपिल की अमेरिका में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। एक स्थानीय व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर पेशाब करने से रोकने पर उसने कपिल को गोली मार दी।

भारत

Himadri Joshi

Sep 08, 2025

Haryana youth shot dead in America
हरियाणा के युवक की अमेरिका में गोली मारकर हत्या

अमेरिका के कैलिफोर्निया में हरियाणा के एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। सार्वजनिक स्थान पर शौच करने का विरोध करने के चलते जिंद के रहने वाले इस 26 वर्षीय युवक की एक व्यक्ति ने गोली मार कर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान जींद के ब्राह कलां गांव के रहने वाले कपिल के रूप में की गई है और वह कैलिफोर्निया में एक स्टोर में गार्ड का काम करता था। शनिवार शाम कपिल ने स्टोर के पास सड़क किनारे एक व्यक्ति को पेशाब करते हुए देखा और उसे ऐसा नहीं करने को कहा। इस बात से गुस्साए व्यक्ति ने कपिल को गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई।

2022 में डंकी रूट से अमेरिका गया था कपिल

कपिल 2022 में डंकी रूट के जरिए अमेरिका में घूसा था और उसके बाद से ही वहां काम कर रहा था। अमेरिका जाने के लिए कपिल ने एक एजेंट को 45 लाख रूपये दिए थे। कपिल के परिवार में उनके माता पिता और दो बहनें है। कपिल के चाचा, रमेश कुमार ने बताया कि, उनका भतीजा लॉस एंजिल्स में एक स्टोर में काम करता था और उन्हें शनिवार शाम को उसकी मौत की खबर मिली थी।

कपिल के चाच ने दी जानकारी

कपिल के चाच रमेश ने कहा, अमेरिकी पुलिस अधिकारियों ने कपिल की मौत के बारे में हमें जानकारी दी थी। अधिकारियों ने हमें बताया कि कपिल ने अपनी दुकान के पास एक अमेरिकी नागरिक को सड़क पर पेशाब करने से रोका था, जिसके चलते दोनों के बीच बहस हुई। जिसके बाद, उस स्थानीय व्यक्ति ने अपनी पिस्तौल निकाली और मेरे भतीजे पर गोली चला दी। कपिल को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

कपिल का शव लाने के लिए देने होंगे 15 लाख रुपये

रमेश ने आगे बताया कि, अमेरिका में दो दिन की छुट्टी होने के चलते कपिल का पोस्ट-मॉर्टम बुधवार को होगा, जिसके बाद उसके शव को भारत भेजे जाने की प्रक्रिया शुरु होगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि, कपिल के पार्थिव शरीर को पैतृक गांव वापस लाने के लिए परिवार 15 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। रमेश ने कहा कि इस खबर ने हमारे सारे सपने चकनाचूर कर दिए है। कपिल के गांव के सरपंच सुरेश गौतम ने कहा कि, वह कल कपिल के परिवार के साथ जींद के डीसी से मुलाकात करेंगे और राज्य सरकार से युवक के शव को भारत लाने में मदद करने का आग्रह करेंगे।

पहले भी सामने आ चुके ऐसे मामले

अमेरिका में काम कर रहे हरियाणा के युवकों की मौत के कई मामले पहले भी सामने आ चुके है। इसी साल जुलाई में कपिल की तरह ही करनाल के रहने वाले संदीप नाम के एक व्यक्ति की कैलिफोर्निया में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। संदीप एक रेस्टोरेंट से खाना लेने गया था जहां कुछ अज्ञात बदमाशों ने उसे गोली मार दी। इसी तरह पिछले साल करनाल के निसिंग के रहने वाले 25 वर्षीय मोनू वर्मा को न्यूयॉर्क में काम से लौटते समय कुछ अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी थी।

