हरियाणा के युवक की अमेरिका में गोली मार कर हत्या, सार्वजनिक स्थान पर शौच करने का किया था विरोध

अमेरिका के कैलिफोर्निया में हरियाणा के एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। सार्वजनिक स्थान पर शौच करने का विरोध करने के चलते जिंद के रहने वाले इस 26 वर्षीय युवक की एक व्यक्ति ने गोली मार कर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान जींद के ब्राह कलां गांव के रहने वाले कपिल के रूप में की गई है और वह कैलिफोर्निया में एक स्टोर में गार्ड का काम करता था। शनिवार शाम कपिल ने स्टोर के पास सड़क किनारे एक व्यक्ति को पेशाब करते हुए देखा और उसे ऐसा नहीं करने को कहा। इस बात से गुस्साए व्यक्ति ने कपिल को गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई।