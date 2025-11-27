हायली गुब्बी ही नहीं, इस साल 50 से ज्यादा ज्वालामुखी फटे, और भी विस्फोट होने का खतरा बरकरार !

2025 Volcano Eruptions: आग, बाढ़, भूकंप और ज्वालामुखी - इस साल दुनिया ने बहुत कुछ ऐसा देखा, जिसकी कोई कल्पना नहीं करना चाहता। हाल ही में इथियोपिया में 12 हजार साल बाद के हेली गुब्बी (Hayli Gubbi volcano) नामक ज्वालामुखी फटा, जिसकी राख ने भारत सहित दुनिया के हिस्सों को प्रभावित किया। हालांकि, यह इस साल होने वाला एकमात्र ज्वालामुखी विस्फोट नहीं था। सन 2025 (volcano eruptions in 2025) में 50 से ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं और आने वाले समय में कई अन्य विस्फोट होने की भी आशंका है।