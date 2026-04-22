झोलाछाप डॉक्टरों के कारण हेपेटाइटिस बीमारी में पाकिस्तान दुनिया में सबसे ऊपर, रिपोर्ट में दावा, इलाज की तलाश में लोग बीमारी लेकर लौट रहे

HCV In Pakistan: पाकिस्तान की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में सामने आई रिपोर्ट ने जो तस्वीर दिखाई है, वह बेहद चिंताजनक है। कहा जा रहा है कि देश में हेपेटाइटिस सी (HCV) के मरीजों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है, और इसकी बड़ी वजह लापरवाही और अनियंत्रित मेडिकल सिस्टम है। रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान में करीब 9.8 से 10 मिलियन लोग हेपेटाइटिस सी से संक्रमित हैं। अगर हेपेटाइटिस बी को भी जोड़ लिया जाए तो यह संख्या 13.8 से 15 मिलियन तक पहुंच जाती है। हैरानी की बात यह है कि इनमें से केवल 25 से 30 प्रतिशत लोगों को ही अपनी बीमारी के बारे में पता है। यानी लाखों लोग बिना जाने इस खतरनाक बीमारी के साथ जी रहे हैं।