Bangladesh Former PM Health Update: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री की हालत नाजुक, वेंटिलेटर पर लड़ रही बीमारी से

पूर्व पीएम खालिदा जिया की हालत गंभीर (Photo-X @narendramodi)
Bangladesh News: बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के उपाध्यक्ष एडवोकेट अहमद आजम खान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया बीमार हैं और हालत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है; वहां वह वेंटिलेटर पर हैं। BNP की अध्यक्ष खालिदा जिया 80 साल की हैं और 3 बार देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। उनके सीने में संक्रमण फैलने से हृदय और फेफड़े दोनों प्रभावित हुए हैं।
पार्टी के नेता ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री का इलाज स्थानीय और चिकित्सा विशेषज्ञ कर रहे हैं, लेकिन अभी उनकी हालत में सुधार नहीं है। मिली सूचना के अनुसार पूर्व पीएम खालिदा जिया को 23 नवंबर को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके चार दिन बाद ही उनकी स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं को देखते हुए उन्हें कोरोनरी केयर यूनिट में शिफ्ट कर दिया गया।
बांग्लादेश के दिवंगत राष्ट्रपति जियाउर रहमान की पत्नी खालिदा जिया कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं, जिनमें यकृत और गुर्दे की समस्याएं, मधुमेह, गठिया और आंखों से संबंधित बीमारियां शामिल हैं। इसी साल की शुरुआत में खालिदा जिया चार महीने तक चिकित्सा उपचार कराने के बाद 6 मई को लंदन से बांग्लादेश लौटीं थी। उनके इकलौते बेटे और बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान 2008 से लंदन में ही रह रहे हैं। उनके दूसरे बेटे अराफात रहमान की 2025 में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी।
बेगम खालिदा जिया तीन बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। उनका पहला कार्यकाल मार्च 1991 से फरवरी 1996 तक का था। दूसरा कार्यकाल फरवरी 1996 के बाद कुछ सप्ताह तक ही चल पाया और तीसरा कार्यकाल अक्टूबर 2001 से अक्टूबर 2006 तक का रहा था।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग