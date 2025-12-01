Bangladesh Former PM Health Update: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री की हालत नाजुक, वेंटिलेटर पर लड़ रही बीमारी से

बांग्लादेश के दिवंगत राष्ट्रपति जियाउर रहमान की पत्नी खालिदा जिया कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं, जिनमें यकृत और गुर्दे की समस्याएं, मधुमेह, गठिया और आंखों से संबंधित बीमारियां शामिल हैं। इसी साल की शुरुआत में खालिदा जिया चार महीने तक चिकित्सा उपचार कराने के बाद 6 मई को लंदन से बांग्लादेश लौटीं थी। उनके इकलौते बेटे और बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान 2008 से लंदन में ही रह रहे हैं। उनके दूसरे बेटे अराफात रहमान की 2025 में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी।