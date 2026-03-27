हीलियम गैस का संकट गहराया, एमआरआई जांच से लेकर सेमीकंडक्टर निर्माण पर पड़ रहा असर

हीलियम गैस का करीब एक-चौथाई उपयोग एमआरआई मशीनों के सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट को ठंडा रखने में होता है। इसके बिना आधुनिक चिकित्सा जांच प्रभावित हो सकती है। सेमीकंडक्टर चिप निर्माण में भी यह गैस जरूरी है और इसका कोई विकल्प नहीं है। एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर आपूर्ति 30 दिन तक बाधित रहती है तो वैश्विक स्तर पर एमआरआई जांचों पर असर पड़ेगा। साथ की सेमीकंडक्टर चिप की कीमतें भी 10% से 20% तक बढ़ सकती हैं। अगर यह रुकावट 90 दिन तक जारी रहती है तो कीमतों में 25% से 50% तक उछाल आ सकता है। ताइवान (Taiwan), साउथ कोरिया (South Korea), जापान (Japan) और चीन (China) में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री होने के कारण हीलियम गैस की सबसे ज़्यादा मांग रहती है।