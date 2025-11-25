Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

इस कंपनी के सीईओ ने खुद पर करवाया हमला, वजह जान आप भी ठोकेंगे सलाम

बॉडी आर्मर कंपनी PPSS ग्रुप के सीईओ रॉबर्ट काइज़र ने अपने नए उत्पाद की क्षमता साबित करने के लिए लोगों से भरे कमरे में, खुद पर असली चाकू और लोहे की छड़ से वार करवाकर लाइव डेमो दिया, जिससे उनके दावों पर लोगों का विश्वास मजबूत हुआ।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

image

Neeraj Nayyar

Nov 25, 2025

Body Armour

बॉडी आर्मर (प्रतीकात्मक तस्वीर)

एक दिग्गज बॉडी आर्मर (High-Performance Body Armour) कंपनी का कर्मचारी अपने सीईओ पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करता है। फिर एक लोहे की छड़ उठाकर उनकी पीठ पर हमला बोलता है। यह सब कुछ होता है लोगों से ठसाठस भरे कमरे में कैमरे के सामने। आमतौर पर इस तरह के दृश्य खौफ और निराशा की वजह बनते हैं, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा लोग ताली बजाते रहे और खुद सीईओ के चेहरे पर मुस्कान थी।

महज दावे नहीं करते, सच बताते हैं

दरअसल, ब्रिटिश कंपनी PPSS ग्रुप ने कुछ वक्त पहले नया बॉडी आर्मर लॉन्च किया है। अक्सर कंपनियां अपने उत्पाद को लेकर बड़े-बड़े दावे करती हैं। PPSS ग्रुप यह दर्शाना चाहता था कि उसने अपने बॉडी आर्मर को लेकर जो कुछ कहा है, वो पूरी तरह सच है। इसके लिए हमले का सेटअप तैयार किया गया। हालांकि, न तो चाकू नकली था और न ही दूसरे हथियार। सीईओ ने खुद पर असली चाकू से वार करवाए और दिखा दिया कि उनका बॉडी आर्मर वाकई ऐसे हमलों से रक्षा करने में सक्षम है।

खतरे में डाली अपनी जान

कंपनी के सीईओ रॉबर्ट काइज़र के लिए ऐसा करना जरूरी नहीं था। वह चाहते तो डमी का इस्तेमाल कर सकते थे या अपनी जगह किसी स्टंटमैन को खड़ा कर सकते थे। मगर उन्होंने कंपनी के उत्पाद के प्रति लोगों का विश्वास जागृत करने के लिए खुद अपनी जान को खतरे में डाला। कुछ लोग इसे सनक करार दे सकते हैं, लेकिन यह कंपनी के उत्पादों पर उसके बॉस के विश्वास को दर्शाता है। कहते भी हैं न अगर मालिक खुद भरोसा न करे, तो ग्राहक क्या खाक करेगा।

सिक्योरिटी एक्सपो में लाइव डेमो

रॉबर्ट काइज़र के इस लाइव डेमो ने साबित कर दिया है कि वे महज दावे नहीं करते, उनके प्रोडक्टस में वाकई दम है। एक अंतर्राष्ट्रीय सिक्योरिटी एक्सपो के दौरान यह लाइव डेमो दिया गया। रॉबर्ट काइज़र स्टेज पर पहुंचे और अपने बॉडी आर्मर की खूबियां बताने लगे। फिर उन्होंने अपने एक कर्मचारी को बुलाया, जिसने आते ही उन पर हमले शुरू कर दिए। पहले उसने चाकू से सीईओ के चेस्ट पर वार किए फिर पेट को निशान बनाया और बाद में उनकी पीठ पर लोहे की छड़ से हमला बोला।

शक की कोई गुंजाइश ही नहीं

यह पूरा नजारा देखकर एक्सपो में मौजूद लोगों की सांसें थम गईं। क्योंकि बॉडी आर्मर की मजबूती के दावे और सच्चाई में मामूली से अंतर का मतलब होता - मौत। वैसे, रॉबर्ट काइज़र के लिए यह कोई नई बात नहीं है। पहले भी वह इसी तरह अपनी कंपनी के उत्पादों का प्रदर्शन करते रहे हैं। 2010 में भी उन्होंने एंटी स्टैब वेस्ट की मजबूती दर्शाने के लिए खुद पर धारधार हथियारों से हमला करवाया था। PPSS ग्रुप के फाउंडर रॉबर्ट काइज़र का कहना है कि उनके उत्पाद लोगों की सुरक्षा की 100% गारंटी देते हैं। काइज़र के लाइव डेमो को देखकर शायद ही किसी को उनके दावे पर कोई शक हो।

सोशल मीडिया पर हो रही तारीफ

PPSS ग्रुप की बात करें, तो यह एक ब्रिटिश कंपनी है। 2009 में स्थापित PPSS ग्रुप हाई परफॉरमेंस बॉडी आर्मर, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विप्मन्ट (PPE) और वर्कवियर सॉल्यूशंस में एक लीडिंग कंपनी है। बता दें कि रॉबर्ट काइज़र का वायरल हो रहा वीडियो कुछ पुराना है, लेकिन एक बार फिर से इसने साबित किया है कि PPSS ग्रुप जो दावे करता है, उनमें वाकई सच्चाई है। सोशल मीडिया पर लोग रॉबर्ट काइज़र और PPSS ग्रुप की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

25 Nov 2025 12:38 pm

Hindi News / World / इस कंपनी के सीईओ ने खुद पर करवाया हमला, वजह जान आप भी ठोकेंगे सलाम

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

तेजस पर सवाल उठाने वाले पाकिस्तान की सच्चाई… जानें इसके कितने फाइटर जेट कब कब हुए क्रैश

Tejas Fighter Jet
विदेश

आसिम मुनीर पर नकेल कसना चाहते हैं अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य! ट्रंप पर दबाव बनाना किया शुरू

Donald Trump and Asim Munir
विदेश

भारत-जापान साथ मिल कर ढूंढेंगे एलियन, जायंट टेलीस्कोप का करेंगे इस्तेमाल

Thirty Meter Telescope
विदेश

पाकिस्तानी सेना की बड़ी कार्रवाई, 22 आतंकियों को किया ढेर

Pakistan soldiers
विदेश

बॉर्डर पर भारत की बढ़ सकती है टेंशन! पाकिस्तानी डिफेंस प्रोडक्शन टीम ने बांग्लादेशी आर्मी चीफ से की मुलाकात

Pakistan-Bangladesh partnership could be tension for India
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.