इस कंपनी के सीईओ ने खुद पर करवाया हमला, वजह जान आप भी ठोकेंगे सलाम

यह पूरा नजारा देखकर एक्सपो में मौजूद लोगों की सांसें थम गईं। क्योंकि बॉडी आर्मर की मजबूती के दावे और सच्चाई में मामूली से अंतर का मतलब होता - मौत। वैसे, रॉबर्ट काइज़र के लिए यह कोई नई बात नहीं है। पहले भी वह इसी तरह अपनी कंपनी के उत्पादों का प्रदर्शन करते रहे हैं। 2010 में भी उन्होंने एंटी स्टैब वेस्ट की मजबूती दर्शाने के लिए खुद पर धारधार हथियारों से हमला करवाया था। PPSS ग्रुप के फाउंडर रॉबर्ट काइज़र का कहना है कि उनके उत्पाद लोगों की सुरक्षा की 100% गारंटी देते हैं। काइज़र के लाइव डेमो को देखकर शायद ही किसी को उनके दावे पर कोई शक हो।