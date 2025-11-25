इस कंपनी के सीईओ ने खुद पर करवाया हमला, वजह जान आप भी ठोकेंगे सलाम

बॉडी आर्मर (प्रतीकात्मक तस्वीर)
एक दिग्गज बॉडी आर्मर (High-Performance Body Armour) कंपनी का कर्मचारी अपने सीईओ पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करता है। फिर एक लोहे की छड़ उठाकर उनकी पीठ पर हमला बोलता है। यह सब कुछ होता है लोगों से ठसाठस भरे कमरे में कैमरे के सामने। आमतौर पर इस तरह के दृश्य खौफ और निराशा की वजह बनते हैं, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा लोग ताली बजाते रहे और खुद सीईओ के चेहरे पर मुस्कान थी।
दरअसल, ब्रिटिश कंपनी PPSS ग्रुप ने कुछ वक्त पहले नया बॉडी आर्मर लॉन्च किया है। अक्सर कंपनियां अपने उत्पाद को लेकर बड़े-बड़े दावे करती हैं। PPSS ग्रुप यह दर्शाना चाहता था कि उसने अपने बॉडी आर्मर को लेकर जो कुछ कहा है, वो पूरी तरह सच है। इसके लिए हमले का सेटअप तैयार किया गया। हालांकि, न तो चाकू नकली था और न ही दूसरे हथियार। सीईओ ने खुद पर असली चाकू से वार करवाए और दिखा दिया कि उनका बॉडी आर्मर वाकई ऐसे हमलों से रक्षा करने में सक्षम है।
कंपनी के सीईओ रॉबर्ट काइज़र के लिए ऐसा करना जरूरी नहीं था। वह चाहते तो डमी का इस्तेमाल कर सकते थे या अपनी जगह किसी स्टंटमैन को खड़ा कर सकते थे। मगर उन्होंने कंपनी के उत्पाद के प्रति लोगों का विश्वास जागृत करने के लिए खुद अपनी जान को खतरे में डाला। कुछ लोग इसे सनक करार दे सकते हैं, लेकिन यह कंपनी के उत्पादों पर उसके बॉस के विश्वास को दर्शाता है। कहते भी हैं न अगर मालिक खुद भरोसा न करे, तो ग्राहक क्या खाक करेगा।
रॉबर्ट काइज़र के इस लाइव डेमो ने साबित कर दिया है कि वे महज दावे नहीं करते, उनके प्रोडक्टस में वाकई दम है। एक अंतर्राष्ट्रीय सिक्योरिटी एक्सपो के दौरान यह लाइव डेमो दिया गया। रॉबर्ट काइज़र स्टेज पर पहुंचे और अपने बॉडी आर्मर की खूबियां बताने लगे। फिर उन्होंने अपने एक कर्मचारी को बुलाया, जिसने आते ही उन पर हमले शुरू कर दिए। पहले उसने चाकू से सीईओ के चेस्ट पर वार किए फिर पेट को निशान बनाया और बाद में उनकी पीठ पर लोहे की छड़ से हमला बोला।
यह पूरा नजारा देखकर एक्सपो में मौजूद लोगों की सांसें थम गईं। क्योंकि बॉडी आर्मर की मजबूती के दावे और सच्चाई में मामूली से अंतर का मतलब होता - मौत। वैसे, रॉबर्ट काइज़र के लिए यह कोई नई बात नहीं है। पहले भी वह इसी तरह अपनी कंपनी के उत्पादों का प्रदर्शन करते रहे हैं। 2010 में भी उन्होंने एंटी स्टैब वेस्ट की मजबूती दर्शाने के लिए खुद पर धारधार हथियारों से हमला करवाया था। PPSS ग्रुप के फाउंडर रॉबर्ट काइज़र का कहना है कि उनके उत्पाद लोगों की सुरक्षा की 100% गारंटी देते हैं। काइज़र के लाइव डेमो को देखकर शायद ही किसी को उनके दावे पर कोई शक हो।
PPSS ग्रुप की बात करें, तो यह एक ब्रिटिश कंपनी है। 2009 में स्थापित PPSS ग्रुप हाई परफॉरमेंस बॉडी आर्मर, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विप्मन्ट (PPE) और वर्कवियर सॉल्यूशंस में एक लीडिंग कंपनी है। बता दें कि रॉबर्ट काइज़र का वायरल हो रहा वीडियो कुछ पुराना है, लेकिन एक बार फिर से इसने साबित किया है कि PPSS ग्रुप जो दावे करता है, उनमें वाकई सच्चाई है। सोशल मीडिया पर लोग रॉबर्ट काइज़र और PPSS ग्रुप की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग