Bangladesh violence: बांग्लादेश में इंकलाब मंच के नेता उस्मान हादी की मौत के बाद से हिंसा फिर से भड़क उठी है। 18 दिसंबर से अब तक कुल 6 हिंदुओं की हत्या कर दी गई है। दीपू दास से शुरू हुई हिंसा की वारदात अब तक जारी है। सोमवार देर रात नरसिंदी जिले में हिंदू दुकानदार शरद चक्रवर्ती मनी की हत्या कर दी गई।