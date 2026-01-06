6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

विदेश

Bangladesh violence: बांग्‍लादेश में कारोबारी मोनी चक्रवर्ती की हत्‍या, 19 दिन में बांग्लादेश में 6 हिंदुओं का कत्ल

Bangladesh violence: बांग्लादेश में बीते 19 दिनों में 6 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। बीते सोमवार को व्यापारी मोनी चक्रवर्ती की अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। पढ़ें पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Jan 06, 2026

बांग्लादेश में हिंसा। (फोटो- IANS)

Bangladesh violence: बांग्लादेश में इंकलाब मंच के नेता उस्मान हादी की मौत के बाद से हिंसा फिर से भड़क उठी है। 18 दिसंबर से अब तक कुल 6 हिंदुओं की हत्या कर दी गई है। दीपू दास से शुरू हुई हिंसा की वारदात अब तक जारी है। सोमवार देर रात नरसिंदी जिले में हिंदू दुकानदार शरद चक्रवर्ती मनी की हत्या कर दी गई।

अल्पसंख्यकों पर बढ़ रहे हमले

बांग्लादेश की मोहम्मद युनूस के नेतृत्व में चल रही सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। इससे देश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ये आंकड़ा उन मौतों का है, जो किसी न किसी तरह सार्वजनिक रूप से सामने आ चुके हैं। माना जा रहा है कि असल संख्या इससे काफी अधिक है।

मोनी चक्रवर्ती की धारदार हथियार से हत्या

5 जनवरी को 2026 की रात 10 बजे चोरसिंदूर बाजार में किराना दुकान चलाने वाले शरद चक्रवर्ती मनी पर अज्ञात बदमाशों ने अचानक धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में मोनी चक्रवर्ती गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

इससे पहले राणा प्रताप बैरागी की हो चुकी हत्या

मोनी की हत्या से पहले बांग्लादेश में पत्रकार को भी मौत के घाट उतारा जा चुका है। पत्रकार राणा प्रताप बैरागी को दिनदहाड़े गोली मार दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। उन्हें उनकी बर्फ फैक्ट्री से बाहर बुलाकर पास की एक गली में ले गए। वहां कहासुनी के बाद सिर में कई गोलियां मारी गईं।

दीपू को ईशनिंदा का आरोप लगाकर भीड़ ने मार डाला

बांग्लादेश में अब तक 6 हिंदू समुदाय के लोगों की हत्या हो चुकी है। मरने वालों में राणा प्रताप, दीपू दास, अमृत मंडल, बज्रेंद विश्वास, खोकोन दास शामिल हैं। दीपू दास की हत्या कथित ईशनिंदा के आरोप में की गई थी, जबकि कारोबारी खोकोन दास पर भीड़ ने हमला कर उन्हें पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bangladesh Violence

Updated on:

06 Jan 2026 09:46 am

Published on:

06 Jan 2026 09:38 am

Hindi News / World / Bangladesh violence: बांग्‍लादेश में कारोबारी मोनी चक्रवर्ती की हत्‍या, 19 दिन में बांग्लादेश में 6 हिंदुओं का कत्ल

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अब रोबोट्स को भी होगा दर्द का अहसास, वैज्ञानिकों ने की नई खोज

Robots will feel pain
विदेश

अमेरिकी कोर्ट में फफक पड़े मादुरो! बोले- 'मैं किडनैप किया गया राष्ट्रपति हूं', फिर क्या बोले जज?

विदेश

वेनेजुएला में राष्ट्रपति भवन के बाहर भारी गोलीबारी, आसमान में नजर आए ड्रोन्स

Venezuela Missile Attacks
विदेश

वेनेजुएला में राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही रोड्रिग्ज का नया फरमान जारी, कहा- ट्रंप का साथ देने वालों को ढूढ़कर…

विदेश

सूर्य का चक्कर लगाए बिना आकाशगंगा में भटक रहा एक ग्रह, न तो सूर्य से बंधा, न ही किसी अन्य तारे से

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.