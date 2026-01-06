बांग्लादेश में हिंसा। (फोटो- IANS)
Bangladesh violence: बांग्लादेश में इंकलाब मंच के नेता उस्मान हादी की मौत के बाद से हिंसा फिर से भड़क उठी है। 18 दिसंबर से अब तक कुल 6 हिंदुओं की हत्या कर दी गई है। दीपू दास से शुरू हुई हिंसा की वारदात अब तक जारी है। सोमवार देर रात नरसिंदी जिले में हिंदू दुकानदार शरद चक्रवर्ती मनी की हत्या कर दी गई।
बांग्लादेश की मोहम्मद युनूस के नेतृत्व में चल रही सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। इससे देश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ये आंकड़ा उन मौतों का है, जो किसी न किसी तरह सार्वजनिक रूप से सामने आ चुके हैं। माना जा रहा है कि असल संख्या इससे काफी अधिक है।
5 जनवरी को 2026 की रात 10 बजे चोरसिंदूर बाजार में किराना दुकान चलाने वाले शरद चक्रवर्ती मनी पर अज्ञात बदमाशों ने अचानक धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में मोनी चक्रवर्ती गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
मोनी की हत्या से पहले बांग्लादेश में पत्रकार को भी मौत के घाट उतारा जा चुका है। पत्रकार राणा प्रताप बैरागी को दिनदहाड़े गोली मार दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। उन्हें उनकी बर्फ फैक्ट्री से बाहर बुलाकर पास की एक गली में ले गए। वहां कहासुनी के बाद सिर में कई गोलियां मारी गईं।
बांग्लादेश में अब तक 6 हिंदू समुदाय के लोगों की हत्या हो चुकी है। मरने वालों में राणा प्रताप, दीपू दास, अमृत मंडल, बज्रेंद विश्वास, खोकोन दास शामिल हैं। दीपू दास की हत्या कथित ईशनिंदा के आरोप में की गई थी, जबकि कारोबारी खोकोन दास पर भीड़ ने हमला कर उन्हें पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था
