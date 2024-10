Life on Earth : पृथ्वी पर कितनी बार खत्म हो चुका है जीवन, जानिए

Life on Earth: आप और हम आराम से ये सोच कर निश्चिंत नहीं हो सकते कि धरती हमेशा रहेगी या जीवन हमेशा रहेगा। पृथ्वी पर जीवन कई बार खत्म हो चुका है।

Life on Earth: आदमी पानी का बुलबुला है और जीवन का कोई भरोसा नहीं (what earth was like)। पृथ्वी पर जीवन कई बार बड़े पैमाने पर मिट चुका है।पृथ्वी पर जीवन ( Life on Earth) एक जटिल और विविधतापूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र, प्रजातियाँ, और जैव विविधता शामिल हैं। पृथ्वी पर लाखों जीवों की प्रजातियाँ हैं, जिनमें बैक्टीरिया, पौधे, जानवर, और fungi शामिल हैं। यह विविधता पारिस्थितिक तंत्रों के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिक तंत्र वे संरचनाएँ हैं जहां जीव और उनके पर्यावरण आपस में जुड़े होते हैं। यह ऊर्जा प्रवाह, पोषण चक्र, और जैविक इंटरएक्शन को समाहित करता है। पृथ्वी पर कई प्रजातियाँ विलुप्त ( Mass extinction) हो चुकी हैं, और कई अब संकट में हैं। संरक्षण प्रयासों के माध्यम से हम जैव विविधता को बनाए रखने और प्रजातियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रभावों को समझना और कम करना आवश्यक जलवायु परिवर्तन ने जीवन के लिए गंभीर चुनौतियाँ पेश की हैं, जिससे कई प्रजातियों का अस्तित्व संकट में है। तापमान में वृद्धि, समुद्र स्तर का बढ़ना, और जलवायु संबंधी चरम घटनाएँ जीवों को प्रभावित कर रही हैं। मनुष्य ने पर्यावरण पर गहरा प्रभाव डाला है, जैसे वनों की कटाई, प्रदूषण, और भूमि उपयोग परिवर्तन। इन प्रभावों को समझना और कम करना आवश्यक है। भविष्य में, हमें सतत विकास, संरक्षण, और पर्यावरणीय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना होगा ताकि हम पृथ्वी पर जीवन को संरक्षित कर सकें। पृथ्वी पर जीवन न केवल हमारी व्यक्तिगत भलाई के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पूरे ग्रह के स्वास्थ्य और संतुलन के लिए भी आवश्यक है। 500 मिलियन वर्षों में 5 प्रमुख विलुप्तियां विलुप्त वैज्ञानिकों के अनुसार, पिछले 500 मिलियन वर्षों में लगभग पांच प्रमुख विलुप्तियां हुई हैं (history of earth), जिनमें से कुछ प्रमुख हैं: ओर्डोविसियन-सेलूरियन विलुप्ति (लगभग 445 मिलियन वर्ष पहले)

कारण: जलवायु परिवर्तन, समुद्र स्तर में गिरावट।

प्रभाव: लगभग 85% समुद्री जीवों का विलुप्त होना, विशेष रूप से ट्रिलॉबाइट्स और ब्रायोज़ोआ। डिवोनियन विलुप्ति (लगभग 375 मिलियन वर्ष पहले)

कारण: जलवायु परिवर्तन, समुद्र में ऑक्सीजन की कमी।

प्रभाव: लगभग 75% समुद्री जीवों का विलुप्त होना, विशेष रूप से रिफ़-निर्माण करने वाले जीवों। पर्मियन-त्रैसिक विलुप्ति (लगभग 252 मिलियन वर्ष पहले)

कारण: विशाल ज्वालामुखी विस्फोट, जलवायु परिवर्तन, समुद्री एसिडिफिकेशन।

प्रभाव: यह सबसे बड़ी विलुप्ति थी, जिसमें लगभग 90% समुद्री प्रजातियाँ और 70% स्थलीय प्रजातियाँ समाप्त हो गईं। जुरासिक-क्रेटेशियस विलुप्ति (लगभग 145 मिलियन वर्ष पहले)

कारण: जलवायु परिवर्तन, समुद्री स्तर में परिवर्तन।

प्रभाव: कई डायनासोर प्रजातियाँ और अन्य जीवों का विलुप्त होना। क्रेटेशियस-टर्शियरी विलुप्ति (लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले)

कारण: एक बड़े एस्टेरॉयड का पृथ्वी से टकराना और उसके बाद जलवायु परिवर्तन।

प्रभाव: लगभग 75% प्रजातियाँ, जिसमें सभी डायनासोर शामिल हैं, समाप्त हो गए।

निचोड़:

ये प्रमुख विलुप्तियाँ दर्शाती हैं कि पृथ्वी पर जीवन ने कई बार बड़े संकटों का सामना किया है। हालांकि, हर बार, जीवन ने पुनः उभरने की क्षमता दिखाई है, नए प्रकारों और प्रजातियों का विकास किया है। इन घटनाओं के दौरान, पृथ्वी पर जीवन के कई रूप खत्म हो गए, लेकिन हर बार जीवन ने पुनः उभरने की क्षमता दिखाई है। एक बड़े विलुप्तीकरण का परिचय: एक बड़े विलुप्तीकरण की परिभाषा एक छोटे भूवैज्ञानिक समय में होती है जिसमें उच्च प्रतिशत जैव विविधता या विशिष्ट प्रजातियाँ—जैसे बैक्टीरिया, कवक, पौधे, स्तनधारी, पक्षी, reptiles, उभयचर, मछलियाँ, और अकशेरुक—मिट जाती हैं। इस परिभाषा में यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि भूवैज्ञानिक समय में 'छोटा' समय हजारों या यहाँ तक कि लाखों वर्षों में फैल सकता है। ग्रह ने पहले पांच बड़े विलुप्तीकरण घटनाएँ अनुभव की हैं, जिसमें अंतिम 65.5 मिलियन वर्ष पहले हुई थी जिसने डायनासोरों को समाप्त कर दिया। विशेषज्ञ अब मानते हैं कि हम एक छठे बड़े विलुप्तिकरण के बीच में हैं। छठे बड़े विलुप्तीकरण के कारण : पिछले विलुप्तीकरण घटनाएँ प्राकृतिक कारणों से हुई थीं, लेकिन छठा बड़ा विलुप्तिकरण मानव गतिविधियों द्वारा प्रेरित है, मुख्य रूप से ( हालांकि सीमित नहीं ) भूमि, जल और ऊर्जा के अस्थिर उपयोग और जलवायु परिवर्तन द्वारा। वर्तमान में, सभी भूमि का 40% खाद्य उत्पादन के लिए परिवर्तित किया गया है। कृषि भी वैश्विक वनों की कटाई का 90% जिम्मेदार है और ग्रह के ताजे पानी के उपयोग का 70% हिस्सा है, जिससे उन स्थानों पर रहने वाली प्रजातियों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। यह स्पष्ट है कि खाद्य उत्पादन का स्थान और तरीका प्रजातियों के विलुप्तीकरण और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे बड़ा मानव-निर्मित खतरा है। जलवायु संकट: अस्थिर खाद्य उत्पादन और उपभोग ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जो वायुमंडलीय तापमान को बढ़ा रहे हैं। जलवायु संकट गंभीर सूखा, अधिक बार और तीव्र तूफान जैसे प्रभाव डाल रहा है, और खाद्य उत्पादन की चुनौतियों को बढ़ा रहा है। हमारे लिए इसका महत्व क्यों है ? प्रजातियाँ अलग-अलग अस्तित्व में नहीं हैं; वे आपस में जुड़ी होती हैं। एक प्रजाति कई अन्य प्रजातियों के साथ विशेष तरीकों से बातचीत करती है जो लोगों के लिए लाभकारी होती हैं, जैसे स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, और स्वास्थ्यवर्धक भूमि। जब एक प्रजाति एक पारिस्थितिकी तंत्र में विलुप्त हो जाती है या उसकी संख्या इतनी घट जाती है कि वह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में असमर्थ हो जाती है, तो अन्य प्रजातियाँ प्रभावित होती हैं। वर्तमान में, प्रजातियों के विलुप्त होने की दर प्राकृतिक विलुप्ति दरों के मुकाबले 1,000 से 10,000 गुना अधिक है। हम क्या कर सकते हैं ? पेरिस समझौता : मानव प्रभाव को कम करने के लिए तात्कालिक कार्रवाई की आवश्यकता है। हम पेरिस समझौते के तहत कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अपने वादों को बढ़ा सकते हैं।

30X30: हमारे नेता 2030 तक अमेरिका के 30% भूमि और जल को संरक्षित करने के लिए “America the Beautiful” पहल का समर्थन कर सकते हैं।

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल समझौता: 195 अन्य देशों के साथ अमेरिकी नेतृत्व वैश्विक भूमि, आंतरिक जल और महासागरों का कम से कम 30% संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

