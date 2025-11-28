Patrika LogoSwitch to English

7 इमारतों में लगी आग से हॉन्ग कॉन्ग में मरने वालों की संख्या पहुंची 128

Hong Kong Buildings Fire: हॉन्ग कॉन्ग की इमारतों में लगी आग से नुकसान बढ़ता ही जा रहा है। मृतकों की संख्या 128 हो गई है और कई लोग अभी भी लापता हैं।

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 28, 2025

Hong Kong fire incident

Hong Kong fire incident (Photo - Bloomberg)

हॉन्ग कॉन्ग (Hong Kong) में बुधवार को ताई पो (Tai Po) जिले में वांग फुक कोर्ट (Wang Fuk Court) नाम के करीब 2,000 फ्लैटों वाले आवासीय परिसर में लगी आग से हाहाकार मच गया। इस आग के असर से 8 में से 7 इमारतें धधक उठी और चीखपुकार मच गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में पूरी इमारतों में फैल गई। इस हादसे में मरने वालों की संख्या भी बढ़ती ही जा रही है।

मरने वालों की संख्या पहुंची 128

हॉन्ग कॉन्ग की इमारतों में लगी भीषण आग से मरने वालों की संख्या 128 हो गई है। पहले 44 लोगों की मौत की खबर आई थी। बाद में यह आंकड़ा बढ़कर 55 हो गया और फिर 94 लोगों के मरने की बात सामने आई। अब स्थानीय अधिकारियों ने जानकारी दी है कि 128 लोग इस भीषण हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। स्थानीय अधिकारियों का मानना है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है।

कई लोग अभी भी लापता

बड़ी संख्या में लोग अभी भी लापता हैं। सर्च एंड रेस्क्यू टीम लापता लोगों की तलाश कर रही है लेकिन इसमें मुश्किल हो रही है। कई लोगों के अभी भी इमारतों के मलबे में फंसे होने की आशंका है।

76 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती

इस भीषण हादसे के बाद 76 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। घायलों में से कई लोगों की स्थिति नाज़ुक बताई जा रही है।

किस वजह से लगी आग?

हॉन्ग कॉन्ग की इमारतों में आग लगने की वजह का अभी भी पता नहीं चला है। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने नवीनीकरण का काम कर रही कंपनी के 3 अधिकारियों को लापरवाही के आरोप में गिरफ्तार किया है।

